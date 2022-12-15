Столичний ринок оренди житла скоротився на 27% – Нацбанк — Finance.ua

Столичний ринок оренди житла скоротився на 27% – Нацбанк Сьогодні 12:00 — Нерухомість

Дефіцит електроенергії та обстріли впливають на всі сфери економічної діяльності, зокрема, з початку обстрілів столичний ринок оренди житла скоротився на 27%.

Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень.

«Після обстрілів 16 та 23 листопада обіг кафе та ресторанів знизився в середньому на 8%; столичний ринок оренди житла скоротився на 27% із початку обстрілів», — ідеться у звіті.

Активність торгівлі та секторів послуг стримується відключеннями е/е та слабким споживчим попитом унаслідок скорочення реальних доходів домогосподарств, і це попри ажіотажний попит на товари автономного енергозабезпечення та знижки в межах «чорної п’ятниці» (що особливо підтримало онлайн-сегмент роздрібної торгівлі).

Зазначили, що відновлення економічної активності перервалося. У листопаді масштабні обстріли спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання. Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесу після зростання цін.

«Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів. Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, усе більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося», — повідомляє НБУ, спираючись на результати опитувань, проведених серед бізнесу.

УНН За матеріалами:

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