Столичний ринок оренди житла скоротився на 27% – Нацбанк — Finance.ua
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Столичний ринок оренди житла скоротився на 27% – Нацбанк

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Дефіцит електроенергії та обстріли впливають на всі сфери економічної діяльності, зокрема, з початку обстрілів столичний ринок оренди житла скоротився на 27%.
Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень.
«Після обстрілів 16 та 23 листопада обіг кафе та ресторанів знизився в середньому на 8%; столичний ринок оренди житла скоротився на 27% із початку обстрілів», — ідеться у звіті.
Активність торгівлі та секторів послуг стримується відключеннями е/е та слабким споживчим попитом унаслідок скорочення реальних доходів домогосподарств, і це попри ажіотажний попит на товари автономного енергозабезпечення та знижки в межах «чорної п’ятниці» (що особливо підтримало онлайн-сегмент роздрібної торгівлі).
Зазначили, що відновлення економічної активності перервалося. У листопаді масштабні обстріли спричинили значний дефіцит електроенергії. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання. Перебої з електроенергією стали другою за значимістю проблемою бізнесу після зростання цін.
«Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів. Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, усе більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося», — повідомляє НБУ, спираючись на результати опитувань, проведених серед бізнесу.
За матеріалами:
УНН
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