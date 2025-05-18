Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року — Finance.ua
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Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року

Нерухомість
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Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року
Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року
У Києві зафіксовано стрімке зростання цін на вторинну нерухомість. За останні пів року вартість квадратного метра житла в столиці зросла на майже 16% - із 57 025 до 66 101 грн, що становить понад 10 тис. грн подорожчання.
Про це повідомляє сервіс M2bomber.
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У місячному розрізі ріст більш помірний — лише 0,42% (приблизно 274 грн).
Проте якщо порівнювати із травнем 2024 року, річне зростання склало 13,52%, або близько 8 000 грн.
Аналітики зазначають, що динаміка останніх тижнів може свідчити про початок зворотного тренду.
Ще на початку травня темпи зростання були відчутно вищими: 15,99% у річному розрізі, 16,82% - у 6-місячному, і 5,84% - за місяць.
Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року

У яких районах найдешевші квартири

Попри загальне подорожчання, цінова різниця між районами Києва залишається суттєвою.
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Найдешевше купити житло у Святошинському районі — в середньому по 49 440 грн за квадрат.
До найдоступніших також входять Деснянський (50 394 грн) і Дніпровський (54 411 грн) райони.
Водночас найдорожчим залишається Печерський район — квадратний метр тут коштує 89 144 грн. Це майже вдвічі більше, ніж у Святошинському.
Квадратний метр на столичній «вторинці» подорожчав на понад 10 тис. грн за пів року
На ринку також є орієнтири цін, за якими найчастіше виставляють житло.
Наприклад, близько 7% оголошень формуються з розрахунку 51 000 грн за «квадрат». Часто зустрічаються й ціни 57 800 грн, 44 200 грн, 68 000 грн і навіть 85 000 грн.
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У сегменті найнижчих цін можна знайти квартири, де «квадрат» коштує 20 400 грн, але таких оголошень менше ніж 1% - лише 0,9%.
Нагадаємо, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у січні-березні 2025 року зросли на 6,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115% залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій.
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