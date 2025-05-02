Як оподатковується військовим збором сума орендної плати за нерухомість — Finance.ua
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Як оподатковується військовим збором сума орендної плати за нерухомість

Нерухомість
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Як оподатковується військовим збором сума орендної плати за нерухомість
Як оподатковується військовим збором сума орендної плати за нерухомість
У ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, як оподатковується військовим збором сума орендної плати за нерухомість.
Зазначається, що відповідно до норм ст. 759, 762 ЦКУ, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у володіння та користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.
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Згідно з пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.
Так, п. 163.1 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, зокрема резидента, є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
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До загального місячного (річного) доходу платника податку включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 ПКУ) та дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ПКУ (пп. 164.2.5 ПКУ).
Для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, ставка військового збору становить 5 відс. від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1 пп. 1.2 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, крім доходів, які оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 4 пп. 1.3 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.1 пп. 1.3 п. 16−1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).
Таким чином, сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна, підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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