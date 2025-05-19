Oppo представила Reno14 и Reno14 Pro: цены стартуют от $390 — Finance.ua

Oppo представила Reno14 и Reno14 Pro: цены стартуют от $390 Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Oppo представила Reno14 и Reno14 Pro: цены стартуют от $390

Oppo выпустила два новых смартфона среднего уровня Reno14 и Reno14 Pro, в которых сделала мощную ставку на видеосъемку, автономность и производительность. Оба смартфона созданы для тех, кто активно снимает видео, играет или проводит прямые трансляции даже в сложных условиях.

Oppo Reno14 Pro

Старшая модель Oppo Reno14 Pro получила 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2800×1272 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и пиковую яркость 1200 нит.

Устройство содержит новейший процессор MediaTek Dimensity 8450 (все 8 ядер Arm Cortex-A725 в конфигурации 1+3+4 и GPU Arm Mali-G720 MC7). Чип дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 3.1 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Слот для карт памяти не реализовали. Однако есть инфракрасный излучатель и защита от пыли и воды по стандарту IP69.

Смартфон оснащен батареей емкостью 6200 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, быстрая зарядка мощностью 50 Вт и обратная проводная зарядка. Батарея обеспечивает до 5 часов стрима или 8 часов игровой нагрузки. В новинке есть функция Live Recording, которая записывает последние 30 секунд геймплея, даже если вы нажали «запись» после события — момент не будет потерян.

Одна из главных фишек Reno14 Pro — четыре 50-мегапиксельных камеры:

основная (f/1.8, с оптической стабилизацией),

перископная с 3.5x зумом (85 мм, также с OIS),

ультраширокая (угол обзора 116°, с автофокусом),

фронтальная с углом обзора 90° (f/2.0).

Интересно, что все камеры поддерживают видеозапись в 4K с частотой 60 к/с. Задние камеры могут это делать еще и с функцией суперстабилизации, а фронтальная — без стабилизации (или 1080p с ней). Устройство получило сразу три встроенных микрофона, которые обеспечивают шумоподавление на 90%. Еще есть отдельный сенсор цветовой температуры, который автоматически обеспечивает правильный баланс белого при съемке видео.

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Oppo позиционирует Reno14 Pro как смартфон для стримеров и влогеров. Для него создали несколько подходящих аксессуаров:

наружный кулер, который крепится сзади для охлаждения во время длительных съемок,

павербанк на 20000 мАч, чтобы вести стрим часами без подзарядки.

Несмотря на емкий аккумулятор, Reno14 Pro имеет толщину всего 7,48 мм и весит 201 г.

Oppo Reno14

Более компактная версия Oppo Reno14 имеет 6,59-дюймовый AMOLED дисплей с меньшим разрешением 2760×1256 пикселей. Остальные характеристики экрана такие же, как у старшей модели. В этом случае используется процессор Dimensity 8350. Устройство также может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Камера на задней панели получила незначительные упрощения. Главный 50-мегапиксельный модуль (f/1.8, OIS) дополнен 50-мегапиксельным перископическим телефотомодулем (80 мм, 3.5x, OIS). А вот сверхширокоугольный модуль получил сенсор с разрешением 8 Мп, но сохранил автофокус. Фронтальная камера — тоже 50-мегапиксельная.

Еще одно упрощение версии Oppo Reno14 — батарея. Емкость аккумулятора уменьшили до 6000 мАч и убрали поддержку беспроводной зарядки. Благодаря этому базовая модель оказалась чуть более тонкой (7,32 мм) и более легкой (187 г).

Новые смартфоны Oppo Reno14 и Reno14 Pro уже доступны для заказа в Китае, а фактические продажи начнутся 23 мая. Цены представлены в следующей таблице.

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