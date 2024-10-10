OPPO готовит запуск бюджетного смартфона K12 Plus — Finance.ua

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OPPO готовит запуск бюджетного смартфона K12 Plus

Технологии&Авто
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OPPO готовит запуск бюджетного смартфона K12 Plus
OPPO готовит запуск бюджетного смартфона K12 Plus
OPPO объявила о запуске Plus-версии K12, современного среднебюджетного Android-смартфона с теми же характеристиками и внешним видом, что и OnePlus Nord CE4.
Об этом пишет Notebookcheck.
OPPO K12 Plus рекламируется как смартфон, который хорошо себя покажет в суровых условиях, сохраняя при этом ту же эстетику, что и его предыдущий вариант (аналог OnePlus Nord CE4 для китайского рынка, который стоит сейчас от 255 долларов США на Amazon India).
Устройство должно выйти в свет уже совсем скоро — 12 октября 2024 года. OPPO уже намекает, что у Plus может быть даже более емкая батарея, чем у оригинального K12 (который наряду с OnePlus 12R и Nord CE4 поразил на старте продаж благодаря своей типичной емкости 5500 мАч).
K12 Plus будет запущен с более медленной зарядкой, чем эти 100-ваттные устройства. Однако, OPPO утверждает, что это все равно будет стоить того с новой «Endurance Edition» своей 80-ваттной системой SUPERVOOC. Планируется, что он будет поставляться с новым двухпортовым блоком питания на основе нитрида галлия (GaN), который может зарядить K12 Plus на 50% всего за 20 минут.
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Ожидается, что предстоящая топовая серия Find X8 также будет заряжаться на 80 Вт. Наконец, K12 Plus готовится дебютировать в качестве талисмана интригующей инициативы OPPO, в рамках которой пользователи в соответствующих китайских городах могут забрать или оставить внешний аккумулятор SuperVOOC мощностью 33 Вт в специальных установках в стиле «замены батареи».
Несмотря на всю эту интересную шумиху, остается неизвестным, будет ли у OPPO K12 Plus та же платформу Snapdragon 7 Gen 3, что и у его базового аналога.
По материалам:
Фокус
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