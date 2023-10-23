Oppo Find представила первый в мире смартфон с 15-дюймовым виртуальным экраном — Finance.ua

Oppo Find представила первый в мире смартфон с 15-дюймовым виртуальным экраном 23.10.2023, 00:16 — Фондовый рынок

Oppo Find представила первый в мире смартфон с 15-дюймовым виртуальным экраном

Компания Oppo официально представила свой складной смартфон Oppo Find N3. Новинка построена на чипе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и имеет уникальные параметры.

Изюминкой является то, что смартфон обладает очень яркими экранами: как внешний, так и внутренний имеет яркость 2800 кд/кв.м. Диагональ экранов составляет 6,31 дюйма (внешний), 7,82 (внутренний), у обоих частота обновления составляет 120 Гц.

Что касается камер, то в основном модуле Hasselblad установлен сенсор Sony нового поколения линейки Lytia. Его разрешение составляет 48 Мп. Еще один 48-мегапиксельный имеется в модуле со сверхшириком. Третий модуль — перископный, на 64 Мп. Камера смартфона позволяет делать фото со зумом 6х. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

На экране Oppo Find N3 можно вместить три экрана при любой ориентации дисплея. Эту особенность называют первым в мире 15-дюймовым виртуальным экраном.

Среди прочего следует выделить емкий аккумулятор на 4805 мАч и поддержку 67-ваттной зарядки. В Сингапуре смартфон предлагается только с 1 версией ОЗУ — на 16 ГБ. Его стоимость составляет 1650 евро.

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