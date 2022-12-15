Банки змінили умови зняття готівки у банкоматах — Finance.ua

Банки змінили умови зняття готівки у банкоматах Сьогодні 16:04 — Валюта

Найбільші українські банки з ініціативи НБУ запровадили банкоматний національний роумінг. Він передбачає відміну додаткових комісій на зняття готівки в банкоматах інших фінансових установ, а також встановлення єдиних розширених лімітів.

У Нацбанку зазначили, що нововведення запроваджено для того, щоб спростити доступ українців до своїх коштів. Тепер вони зможуть знімати гроші у банкоматах інших банків на таких самих умовах, як і у своєму власному — без комісії.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан повідомив, що головна ідея в тому, щоб фінустанови встановили для власників такі ж ліміти на зняття готівки, як для їхніх клієнтів. Названо конкретні суми.

«Ліміт може бути 10-20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не тільки, щоб задовольнити потреби, але і щоб сформувати певний запас готівки. Ми вже отримали від десяти банків-власників банкоматних мереж інформацію про те, що тарифи карт інших банків за видачу коштів скасовано. Тобто ти користуєшся цим банком» — сказав заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

Довідка Finance.ua:

«ПриватБанк» встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток «ПриватБанку» та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень.

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