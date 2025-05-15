Рубль підскочив до дворічного максимуму на тлі переговорів України та рф у Туреччині — Finance.ua

Рубль підскочив до дворічного максимуму на тлі переговорів України та рф у Туреччині Сьогодні 16:10 — Валюта

російський рубль підскочив до найвищого рівня щодо долара за останні два роки. Цьому сприяли заплановані переговори між москвою і Києвом у Туреччині.

Видання Bloomberg пише, що цього року рубль отримав підтримку завдяки оптимізму щодо можливого закінчення війни рф проти України. Також спостерігаються ознаки ослаблення внутрішнього попиту на іноземну валюту, йдеться в повідомленні Банку росії.

Рубль піднявся до 80,22 за долар на місцевому ринку, що стало найвищим показником з 31 травня 2023 року, згідно з даними Банку росії.

Крім очікувань поліпшення геополітичної ситуації, зростанню курсу сприяли стабільна пропозиція валюти з боку експортерів і високі процентні ставки, за даними центрального банку. Банк рф зберіг рекордно високу ключову ставку, намагаючись стримати інфляцію, що створило сприятливі умови для зміцнення національної валюти.

Попит на іноземну валюту в росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій щодо московської біржі та припинення торгів доларом і євро, йдеться у звіті Центробанку.

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Продажі іноземної валюти, пов’язані з експортом, знизилися лише на 2%, незважаючи на значне падіння цін на нафту, що свідчить про те, що експортери продовжують конвертувати виручку в рублі стабільними темпами, ідеться в повідомленні Центрального банку.

На глобальному позабіржовому ринку рубль цього року показав рекордне зростання більш ніж на 40%, обігнавши навіть золото як найприбутковіший актив.

УНІАН За матеріалами:

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