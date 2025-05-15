Рубль підскочив до дворічного максимуму на тлі переговорів України та рф у Туреччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рубль підскочив до дворічного максимуму на тлі переговорів України та рф у Туреччині

Валюта
73
російський рубль підскочив до найвищого рівня щодо долара за останні два роки. Цьому сприяли заплановані переговори між москвою і Києвом у Туреччині.
Видання Bloomberg пише, що цього року рубль отримав підтримку завдяки оптимізму щодо можливого закінчення війни рф проти України. Також спостерігаються ознаки ослаблення внутрішнього попиту на іноземну валюту, йдеться в повідомленні Банку росії.
Рубль піднявся до 80,22 за долар на місцевому ринку, що стало найвищим показником з 31 травня 2023 року, згідно з даними Банку росії.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Крім очікувань поліпшення геополітичної ситуації, зростанню курсу сприяли стабільна пропозиція валюти з боку експортерів і високі процентні ставки, за даними центрального банку. Банк рф зберіг рекордно високу ключову ставку, намагаючись стримати інфляцію, що створило сприятливі умови для зміцнення національної валюти.
Попит на іноземну валюту в росії поступово знижується і вже впав до найнижчого рівня з моменту введення санкцій щодо московської біржі та припинення торгів доларом і євро, йдеться у звіті Центробанку.
Читайте також
Продажі іноземної валюти, пов’язані з експортом, знизилися лише на 2%, незважаючи на значне падіння цін на нафту, що свідчить про те, що експортери продовжують конвертувати виручку в рублі стабільними темпами, ідеться в повідомленні Центрального банку.
На глобальному позабіржовому ринку рубль цього року показав рекордне зростання більш ніж на 40%, обігнавши навіть золото як найприбутковіший актив.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems