Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

На готівковому та міжбанківському валютному ринку минулого тижня зберігалася стабільність, незважаючи на активізацію попиту бізнесу — долар торгувався у вузькому коридорі, а гривня навіть трохи укріпилася.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

«Минулого тижня валютні покупці знову активізувалися, але й пропозиція долара на торгах вирівнялася», — зазначила Золотько.

Готівковий ринок на тижні, що минув, був не надто активним — курсові коливання відбувались у дуже вузькому діапазон. В понеділок середні ціни в касах банків тримались у межах 41,20−41,80 грн/$, а в середу знизились до 41,15−41,75 грн/$. У четвер курси повернулися до 41,20−41,80 грн/$, але вже на кінець тижня знову знизились до рівня 41,20−41,73 грн/$.

В середині травня український бізнес активізував валютні покупки на безготівковому ринку. Та суттєвого зростання валютного курсу при цьому не відбувалось, навіть навпаки — було кілька етапів укріплення нацвалюти, що можна простежити за офіційним курсом Нацбанку в парі гривня/долар:

12 травня — 41,5470 грн/$;

13 травня — 41,5387 грн/$;

14 травня — 41,5004 грн/$;

15 травня — 41,5376 грн/$;

16 травня — 41,4709 грн/$.

Вузький курсовий коридор було зафіксовано й на валютному ринку України (ВРУ). У понеділок торги відкрились котируваннями на рівні 41,50/41,55 гривень за долар США, далі котирування швидко виросли до 41.57/41.61 гривень за долар США, але не закріпились на досягнутому рівні. Ближче до обіду котирування повернулись до рівня 41,50/51,53 гривень за долар США, а під кінець торгів досягли позначок 41,45/41,49 гривень за долар США.

Майже за схожим сценарієм проходили торги і у подальші дні. У вівторок торги проходили у діапазоні 41,45/41,56 гривень за долар США, у середу котирування сягали позначки 41,57/59 гривень за долар США, у четвер торги проходили у досить вузькому коридорі 41,45/41,50 гривень за долар США, а завершили тиждень на рівні відкриття торгів у понеділок на позначці 41,51/51,55 гривень за долар США.

Валютна пропозиція цього тижня була більш стабільною, аніж на попередньому. Хоча Нацбанку все ж довелось збільшити розмір своїх валютних інтервенцій. Згідно з офіційним звітом регулятора, в підсумку загальний валютний продаж НБУ з 12 по 16 травня зріс на 21% і становив $755,10 млн. Це трохи більше за середній цьогорічний показник в $683,3 млн. Водночас регулятору вдалося минулого тижня придбати $0,2 млн.

Ринок доволі спокійно сприйняв останній звіт щодо квітневого зростання інфляції з 14,6% до 15,1%, та адекватно відреагував на офіційний коментар з боку Національного банку, щодо високих витрат бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит у квітні, позитивного впливу на ціни зниження світових цін на нафту. Згідно коментарів регулятора скорочення інфляції очікується влітку.

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Цього тижня на ВРУ можна очікувати на рівну ситуацію. На фоні завершення податкових платежів має триматися стабільна валютна пропозиція. Але у випадку просадки курсу євро на міжнародному ринку можуть відбуватися тимчасові сплески валютного попиту. Також певне збільшення валютного попиту можливе у четвер, після погашення Міністерством фінансів України випуску ОВДП на 10,5 млрд грн в середу, 21 травня (гривневий випуск січня 2023 року).

Нагадаємо, фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес дали прогнози щодо зростання курсу долара протягом найближчого року, але всі прогнози стають більш оптимістичними.

Аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.

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