Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям

Особисті фінанси
224
Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні.
Із 15 грудня в Каталонії почнуть приймати заявки на виплати грошової допомоги українцям.
Про це повідомляється з посиланням на сайт уряду Каталонії.
На сайті Женералітату Каталонії (Generalitat de Catalunya) з’явилася сторінка з інформацією про надання допомоги українцям.
Наголошується, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали від конфлікту в Україні, зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро — у матері з дитиною.
«Максимальна сума, яку можна отримати, становить 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожного неповнолітнього», — йдеться в оголошенні.
Сім’я з двох дорослих отримає до 800 євро, а мати з дитиною — 500 євро.
Термін подання заявок — з 15 грудня до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — 6 місяців без продовження.
До речі, Каталонія опинилася на другому місці після Валенсії за кількістю українських біженців в Іспанії. Регіон із столицею Барселона залучив 34 тисячі шукачів притулку.
Ще у липні Іспанія надала тимчасовий захист понад 130 000 біженцям. Грошову допомогу українцям в Іспанії почали виплачувати у серпні.

Подвійне оподаткування: кому загрожує, як уникнути

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.