Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям — Finance.ua

Від 500 євро на родину: з 15 грудня європейський регіон запроваджує виплати українцям Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Іспанія з початку війни приняла понад 150 тисяч українських біженців. Втім, грошову допомогу там стали вплачувати лише в серпні.

Із 15 грудня в Каталонії почнуть приймати заявки на виплати грошової допомоги українцям.

Про це повідомляється з посиланням на сайт уряду Каталонії.

На сайті Женералітату Каталонії (Generalitat de Catalunya) з’явилася сторінка з інформацією про надання допомоги українцям.

Наголошується, що пряма економічна допомога спрямована на людей, які постраждали від конфлікту в Україні, зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії та не мають достатніх фінансових ресурсів: місячний дохід менший за 481 євро у дорослого або менший за 629 євро — у матері з дитиною.

«Максимальна сума, яку можна отримати, становить 400 євро на місяць плюс 100 євро на кожного неповнолітнього», — йдеться в оголошенні.

Сім’я з двох дорослих отримає до 800 євро, а мати з дитиною — 500 євро.

Термін подання заявок — з 15 грудня до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат — 6 місяців без продовження.

До речі, Каталонія опинилася на другому місці після Валенсії за кількістю українських біженців в Іспанії. Регіон із столицею Барселона залучив 34 тисячі шукачів притулку.

Ще у липні Іспанія надала тимчасовий захист понад 130 000 біженцям. Грошову допомогу українцям в Іспанії почали виплачувати у серпні.

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