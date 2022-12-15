Українцям у Німеччині збільшать грошову допомогу – хто зможе отримати — Finance.ua

Українцям у Німеччині збільшать грошову допомогу – хто зможе отримати Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Українці, які покинули територію України через повномасштабну війну та знайшли тимчасовий прихисток у Німеччині, з початку нового року отримуватимуть більшу фінансову допомогу. Виплати зростуть не для всіх, тож варто дізнатися, хто має право на підтримку від центру зайнятості.

Про це повідомляє німецьке видання RedaktionsNetzwerk Deutschland.

У Німеччину від 24 лютого 2022 року перебралися близько 900 тисяч осіб. Після дев’яти місяців правила перебування, в’їзду і розмір виплат переглянули й змінили.

За правилами українцям дозволено в’їжджати на територію Німеччини без візи, але невизначеність статусу можлива тільки 90 днів. Як тільки цей термін закінчується, потрібно або покинути територію держави, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Для цього необхідно мати ID-паспорт чи паперовий документ, а також свідоцтво про народження дітей (за їх наявності).

Біженці з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець проживає самостійно. Для члена цілої родини сума менша — 404 євро на особу. Але, як повідомив федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня запрацює проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію.

Відтоді біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування у Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір переглянуть для всіх німців, відповідно українці також можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали статус тимчасового захисту.

Скільки виплачуватимуть біженцям

Існує один нюанс — збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише одинокі дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину. Загалом з 1 січня виплати становитимуть:

одинокі дорослі — 502 євро на місяць;

батьки-одинаки — 502 євро;

повнолітні громадяни України — 451 євро;

діти 14-17 років — 420 євро;

діти 6-13 років — 348 євро;

діти до 5 років — 318 євро.

Pro Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.