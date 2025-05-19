Правительство приняло постановление, ускоряющее строительство базовых станций связи — Finance.ua

Правительство приняло постановление, ускоряющее строительство базовых станций связи Сегодня 06:37 — Казна и Политика

Правительство приняло постановление, ускоряющее строительство базовых станций связи

Правительство поддержало предложение о более быстром построении сетей мобильной связи. На время военного положения будет действовать упрощенный порядок установления базовых станций.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, это поможет операторам мобильной связи расширять покрытия по всей Украине, особенно вдоль дорог, в селах и восстанавливать связь на деоккупированных территориях.

Раньше, чтобы получить согласование на строительство или размещение базовой станции на государственном или коммунальном имуществе — земельном участке или объекте — оператор тратил от 6 месяцев до 2 лет. Для участков это была длительная процедура отвода — иногда 1,5−2 года, а для имущества — аукцион продолжительностью 6 месяцев.

Постановление изменяет подход: теперь разрешение на размещение базовой станции можно получить за 15−25 дней. Процедуры, необходимые для заключения договора аренды имущества или земельного участка, в частности, разработка проекта землеустройства, его утверждение или подготовка к аукциону, будут осуществляться параллельно.

Что изменится:

на объектах государственного и коммунального имущества — разрешение на размещение за 15 рабочих дней вместо 6 месяцев;

на государственных и коммунальных земельных участках — разрешение на размещение за 25 рабочих дней вместо 1,5 года;

ускоренное развертывание сетей по всей Украине, включая автодороги, удаленные и деоккупированные территории.

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Однако эти изменения не оставляют без внимания защиту интересов государства и местных общин.

Для предотвращения злоупотреблений введены четкие ограничения:

площадь участка не должна превышать 0,05 га;

запрещается использовать особо ценные земли для этих целей;

до заключения договора операторы платят плату, равную арендной, что приносит дополнительные поступления в местные и государственный бюджеты.

Со своей стороны, по условиям лицензий от ноября 2024 года операторы мобильной связи обязаны обеспечить 4G:

за год — в городах и селах с населением 2 000+ человек (90% населения Украины);

за 16 месяцев — на международных и за 24 месяца — на национальных дорогах;

за 6 месяцев — восстановить связь на деоккупированных территориях.

Чтобы выполнить такие обязательства, необходимы тысячи новых телеком-объектов по всей стране — и операторам нужно действовать быстро.

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