В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах — Минцифры — Finance.ua
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В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах — Минцифры

Технологии&Авто
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В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах — Минцифры
В Украине запускают пилотный проект 5G-связи в трех городах — Минцифры
Правительство приняло постановление о запуске пилотного проекта 5G. Украина начинает тестировать новые стандарты.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Правительство приняло изменения в постановление № 1340 — это поможет развернуть пилотный проект по внедрению 5G в первом украинском городе, ввести новые стандарты современных технологий связи и приблизить законодательство Украины к нормам ЕС», — говорится в сообщении.
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Запуск 5G на всей территории страны пока невозможен из-за военного положения, поэтому в течение двух лет будет проводиться тестовое использование оборудования и проверяться совместимость сетей 5G с военным оборудованием. Это важный шаг для полноценного запуска 5G в Украине в будущем, а также один из пунктов стратегии развития телекома до 2030 года.
Кроме внедрения 5G, постановлением предусматривается использование частоты 2100 МГц не только для 3G, но и других технологий, таких как 2G или 4G. Это даст больше гибкости для операторов. А прекращение использования частот 694−862 МГц для аналогового и цифрового телевидения освободит их для мобильной связи.
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В настоящее время 5G функционирует уже более чем в 90 странах мира. Европейский Союз намерен обеспечить этой технологией все города и главные дороги до 2025 года. Украина адаптирует правила распределения радиочастот, чтобы они соответствовали европейским нормам с целью дальнейшей евроинтеграции.
Технология 5G в 10 раз быстрее 4G и обеспечивает обмен огромных объемов информации на сверхвысоких скоростях, а также безопасна для людей. Она позволит автоматизировать производство на заводах через различные системы управления, усовершенствовать медицинские технологии через телемедицину, стимулировать развитие умных городов благодаря, например, анализу движения транспорта для уменьшения пробок.
По материалам:
Finance.ua
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