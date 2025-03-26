Рада приняла закон, который должен ускорить строительство станций мобильной связи — Finance.ua

Рада приняла закон, который должен ускорить строительство станций мобильной связи Сегодня 03:19

Рада приняла закон, который должен ускорить строительство станций мобильной связи

Верховная Рада поддержала в повторном чтении законопроект № 9549, который упростит процесс получения операторами земельных участков в аренду для строительства базовых станций мобильной связи. Это ускорит расширение покрытия 4G вдоль национальных и международных путей, а также в сельской местности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Одна из ключевых задач Минцифры к 2030 году — обеспечить 98% граждан качественной мобильной связью. Чтобы этого достичь, нужно ускорить процесс получения операторам участков в пользование для строительства сетей мобильной связи. Этот процесс сейчас тормозится из-за сложных бюрократических процедур, но все изменится благодаря этому законопроекту», — говорится в сообщении.

Законопроект позволит мобильным операторам:

сократить сроки отвода земельных участков коммунальной и государственной собственности в среднем с 6 до 3 месяцев;

использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства на земельных участках вышек мобильной связи (земельный сервитут);

устанавливать временные технические и сооружения электронных коммуникаций. Это устранит риск их демонтажа, ведь сегодня порядок размещения таких средств и сооружений отсутствует.

Эти изменения помогут:

обеспечить жителей отдаленных сельских районов доступом к мобильному интернету и, как следствие, к государственным онлайн-услугам;

расширить покрытие 4G вдоль важных дорог. Благодаря упрощению процедур, связь появится скорее, что важно для безопасности и развития туризма в дальнейшем;

быстрее восстанавливать связь на деоккупированных территориях. Операторы будут скорее получать землю для строительства новых сетей, а также смогут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа.

Чтобы предотвратить коррупционные риски, законопроект предусматривает, что упрощениями смогут воспользоваться только операторы, внесенные в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг.

Формирование и контроль этого реестра осуществляет НКЭК — регулятор в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

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