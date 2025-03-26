Рада приняла закон, который должен ускорить строительство станций мобильной связи — Finance.ua

Рада приняла закон, который должен ускорить строительство станций мобильной связи
Верховная Рада поддержала в повторном чтении законопроект № 9549, который упростит процесс получения операторами земельных участков в аренду для строительства базовых станций мобильной связи. Это ускорит расширение покрытия 4G вдоль национальных и международных путей, а также в сельской местности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Одна из ключевых задач Минцифры к 2030 году — обеспечить 98% граждан качественной мобильной связью. Чтобы этого достичь, нужно ускорить процесс получения операторам участков в пользование для строительства сетей мобильной связи. Этот процесс сейчас тормозится из-за сложных бюрократических процедур, но все изменится благодаря этому законопроекту», — говорится в сообщении.
Законопроект позволит мобильным операторам:
- сократить сроки отвода земельных участков коммунальной и государственной собственности в среднем с 6 до 3 месяцев;
- использовать ограниченное право пользования чужим земельным участком для строительства на земельных участках вышек мобильной связи (земельный сервитут);
- устанавливать временные технические и сооружения электронных коммуникаций. Это устранит риск их демонтажа, ведь сегодня порядок размещения таких средств и сооружений отсутствует.
Эти изменения помогут:
- обеспечить жителей отдаленных сельских районов доступом к мобильному интернету и, как следствие, к государственным онлайн-услугам;
- расширить покрытие 4G вдоль важных дорог. Благодаря упрощению процедур, связь появится скорее, что важно для безопасности и развития туризма в дальнейшем;
- быстрее восстанавливать связь на деоккупированных территориях. Операторы будут скорее получать землю для строительства новых сетей, а также смогут размещать временные сооружения связи без риска их демонтажа.
Чтобы предотвратить коррупционные риски, законопроект предусматривает, что упрощениями смогут воспользоваться только операторы, внесенные в реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг.
Формирование и контроль этого реестра осуществляет НКЭК — регулятор в области электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
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