День финансов: тройка народных банков, законопроект о быстрых инвестициях, планы «Нафтогаза» насчет отопительного сезона — Finance.ua

День финансов: тройка народных банков, законопроект о быстрых инвестициях, планы «Нафтогаза» насчет отопительного сезона Сегодня 17:50

Понедельник, 29 августа: в Киеве 26 августа состоялась пятая, юбилейная церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний FinAwards. Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания для потребителей финансовых услуг. Сегодня начнем рассказывать о победителях:

В номинации «Народный банк» третье место занял sportbank, «серебро» этого забега досталось А-Банку, а вот «золото» уже пятый год подряд забрал monobank, работающий на лицензии Универсал Банка. третье место занял sportbank, «серебро» этого забега досталось А-Банку, а вот «золото» уже пятый год подряд забрал monobank, работающий на лицензии Универсал Банка.

Заместитель председателя правления АО «Универсал Банк» Юлия Акуленко и соучредитель компании Treeum Сергей Виндерских

О других событиях понедельника:

«Быстрые инвестиции». Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования

Кстати, власти разрабатывают механизм страхования инвестиций в условиях войны. Для этого Кабмин сотрудничает с организацией MIGA, входящей в группу Всемирного банка. Инвестор должен будет купить страховку, которая обойдется определенный процент от объема инвестиций. При этом в случае форс-мажорных обстоятельств она обеспечит компенсацию потерь.

Война, которая из-за имперских амбиций россии ворвалась в жизнь каждого украинца 24 февраля, изменила все. Не стало исключением и инвестирование. Finance.ua решил поинтересоваться у экспертов, куда сейчас можно вложить свои деньги, чтобы не остаться у разбитого корыта:

Самая холодная зима за последние десятилетия. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что температура в помещениях этой зимой будет примерно на 4 градуса ниже нормы, а Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что температура в помещениях этой зимой будет примерно на 4 градуса ниже нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного. По его словам, «без западной финансовой поддержки нам не будет хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы».

Напомним, что тарифы на электроэнергию с 1 сентября не будут меняться, однако в платежках украинцев появится новая графа.

900 грн за приют переселенца. Компенсацию от государства по программе «Прихисток» для лиц, разместивших переселенцев, планируют увеличить вдвое — Компенсацию от государства по программе «Прихисток» для лиц, разместивших переселенцев, планируют увеличить вдвое — с 450 до 900 грн . Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, ВПЛ будет еще много, потому что война продолжается, а обстрелы не уменьшаются.

Морякам разрешили выезд за границу. В Украине В Украине выезд за границу разрешили еще одной категории военнообязанных мужчин. Пересекать границу разрешат мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают там работать, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Член Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа в свою очередь рассказал, как будет работать программа єВідрядження. По его словам, воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности. Нужно отвечать определенным критериям.

300 тысяч рабочих мест благодаря «єРобота». В Минэкономики ожидают, что реализация правительственных грантовых программ проекта «єРобота» позволит создать в Украине более В Минэкономики ожидают, что реализация правительственных грантовых программ проекта «єРобота» позволит создать в Украине более 300 тысяч новых рабочих мест . На сегодняшний день заявки на получение грантов подали уже около 10 тысяч граждан. Большинство заявлений — 8,5 тысяч — на получение микрогранта на начало или развитие собственного дела.

В то же время на временно оккупированных территориях работают 65 тысяч украинских бизнесов. Это около 5% общего количества существующих юридических лиц в Украине. Такие данные обнародовал Опендатабот.

Новая марка от Укрпочты. Акционерное общество «Укрпочта» с 1 сентября начнет Акционерное общество «Укрпочта» с 1 сентября начнет выпускать марку «Пес Патрон» . Это первая официальная благотворительная марка страны. Она рассказывает о том, как саперы вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов. Компания планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования.

Фото: Укрпочты

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