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День финансов: транш МВФ, помощь для украинцев в ЕС, миллион квартир для возвращения ВПЛ

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Вторник, 22 июля, Украине нужен миллион квартир для возвращения ВПЛ, а в Киеве повысят тариф на воду.
🌏 Помощь для украинцев в ЕС. Какие программы действуют в 2026 году
Мы продолжаем серию наших спецпроектов. Сегодня речь будет идти о помощи украинцам, которые находятся за границей. Более 4,3 млн украинцев имеют временную защиту в странах ЕС. Его продлили до 4 марта 2028 года, однако правила поддержки постепенно меняются. Страны еврозоны постепенно сокращают экстренные выплаты и создают новые пути долгосрочной легализации.
Подробно об изменениях в Польше, Германии, Чехии, Испании и других странах идет речь в новом материале Finance.ua, созданном в рамках спецпроекта «Финансовая опора» в рамках сотрудничества с Институтом массовой информации и при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов.

👉Помощь для украинцев за рубежом в 2026

4,33 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС
4,33 млн украинцев пользуются временной защитой в ЕС
МВФ согласовал Украине транш
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Миллион квартир для возвращения ВПЛ
Для того чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо не менее 1 млн квартир. Также в Украине вводятся новые правила учета и поддержки ВПЛ: подписан закон.
В то же время Минэкономики сообщило, откуда больше всего уехало украинцев за границу.
Ослабление гривны
На прошлой неделе Национальный банк Украины увеличил объем валютных интервенций до более чем 1 млрд долларов США, чтобы сдержать колебания курса и не допустить роста стоимости и доллара выше 45 грн.
Также НБУ предлагает изменить правила работы с запасами наличных денег в уполномоченных банках.
В то же время ГНС напомнила украинцам о финансовых операциях, которые могут вызвать проблемы.
Каких специалистов ищут в медицинской сфере
За последние полгода медучреждения опубликовали на Едином портале 898 объявлений. Наибольший спрос сегодня — на медсестер, медицинских братьев и работников экстренной помощи.

Где зарегистрировано больше компаний и ФЛП
По состоянию на 1 июля 2026 года в Украине было зарегистрировано 1 572 225 юридических лиц и 1 836 627 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). По сравнению с 1 апреля количество юридических лиц возросло на 8,5 тыс., а ФЛП — на 35 тыс.
В Киеве повысят тариф на воду
«Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
Как засчитывают советский стаж к пенсиям
О том, когда советский стаж засчитывается в страховой стаж, в каких случаях его могут не учесть и какие документы для этого нужны, рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале.
По материалам:
Finance.ua
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