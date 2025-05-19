День финансов: ТОП-20 банков по вкладам, зачисление стажа в другой стране, «Дія» станет маркетплейсом — Finance.ua
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День финансов: ТОП-20 банков по вкладам, зачисление стажа в другой стране, «Дія» станет маркетплейсом

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В понедельник, 19 мая Президент Зеленский отправил Трампу письмо о новом сотрудничестве и снова предложил путину встретиться лично.
  • Кстати, Трамп применит повышенные пошлины, если страны не будут вести переговоры добросовестно.

Великобритания и ЕС договорились о новом этапе.

Великобритания и Европейский Союз достигли «позднего прорыва» во время ночных переговоров накануне саммита в Лондоне 19 мая, сообщили официальные лица с обеих сторон.

Рейтинг банков.

Как свидетельствуют данные Национального банка, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 70,4 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро. ТОП-20 банков по вкладам смотрите по ссылке.
👫 Кстати, совместная жизнь — это не только уютные вечера, но и счета за коммунальные, ежедневные расходы, долгосрочное финансовое планирование. Готова ли ваша пара к этому?
День финансов: ТОП-20 банков по вкладам, зачисление стажа в другой стране, «Дія» станет маркетплейсом
Чтобы помочь выяснить, наши коллеги из Академии Минфин создали бесплатный гайд «Финансовая гармония для пар». В нем три раздела: диалог, учет и цели, которые помогут не только честно обсудить тему денег, но и прописать четкие финансовые цели и шаги по их достижению.
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Экономика Украины растет медленно.

По оценке ИЭИ, в апреле реальный ВВП вырос всего на 0,8% по сравнению с прошлым годом, а инфляция за месяц замедлилась до 0,7%, что стало самым низким показателем прошлого года.
  • Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины.

Работа и стаж в другом государстве.

Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту. Обо всех деталях пишем здесь.

Индексация социальных стандартов.

В Минфине идет работа над подготовкой проекта Бюджетной декларации на 2026−2028 гг. Это документ, обеспечивающий рамку для среднесрочного бюджетного планирования и на основе которого впоследствии Минфин будет готовить проект бюджета на 2026 год. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Дія» станет маркетплейсом.

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дія» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO, сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции DOU Day.

50 тысяч за рождение ребенка.

В Украине планируется реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка. Предусмотрены выплаты женщинам. Об этом свидетельствует объект, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ. Все детали проекта по ссылке.
  • также учителям увеличат доплату с 1 сентября.

Новые профессии украинцев.

С начала 2025 года 10 тыс. украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение за государственные средства. Это возможность овладеть новой профессией, востребованной на рынке труда, или повысить квалификацию. Как получить ваучер и сменить профессию — далее по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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