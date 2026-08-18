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День финансов: тарифы на газ в сентябре, самые убыточные банки, аренда в Карпатах

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Во вторник, 18 августа, стало известно, какие банки больше убыточны и сколько стоит снять дом в Карпатах в конце лета.
Самые убыточные банки за 6 месяцев
Национальный банк опубликовал данные финансовой отчетности банков за 6 месяцев, которая показывает наиболее убыточные банки за 6 месяцев. Об этом говорится в материалах НБУ.
Кстати, кредитная карта в наше время — это уже не только способ занять деньги до зарплаты. Для многих украинцев она превратилась в полноценный финансовый инструмент, объединяющий возможность пользоваться кредитным лимитом, оплачивать безналичные покупки, получать кешбэк, оформлять рассрочки и управлять финансами через мобильное приложение.
Универсальная кредитная карта вместо финансовой подушки: как выбрать выгодный вариант для ежедневных расходов
Налоговая будет искать теневой бизнес
Продажи через соцсети могут оказаться под пристальным вниманием налоговой. ГНС усиливает выявление незарегистрированного бизнеса и случаев, когда продавцы, которые должны использовать РРО/ПРРО, работают без него. При этом 88 тысяч граждан заявили о праве на налоговую скидку.
В то же время рф наносят ущерб бизнесу: какие меры поддержки предлагают для компаний.
Тарифы на газ в сентябре 2026 года
В сентябре клиенты «Нафтогаза» будут платить за газ по действующему тарифу — 7,96 грн/кубометр. Такая цена будет до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время ее повышения ожидать не стоит.
Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в IT
Самые высокие медианные доходы в июне 2026 года зафиксировали среди специалистов по Tech Leadership — $6110, в то время как самые низкие — в Office Management and Administration, где медиана составляет $995.
Удаленная работа
Удаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.
Также стало известно, из каких стран больше всего мигрантов работает в Украине.
Сколько стоит снять жилье в Карпатах?
Если сравнить нынешние цены с показателями 2022 года, в некоторых популярных карпатских локациях аренда домов заметно подорожала. В Яремче медианная стоимость выросла с 1 500 до 2 500 гривен в сутки. В Ворохте — с 1 200 до 2 000 гривен. Подробно читайте по ссылке.
День финансов: тарифы на газ в сентябре, самые убыточные банки, аренда в Карпатах
Украинский рынок недвижимости продолжает удивлять: Львов уже обошел Киев по средней цене квадратного метра в новостройках, а в Ивано-Франковской области за год зафиксировали рекордный рост стоимости жилья.
О том, что происходит с ценами на жилье в разных регионах Украины и почему показатели отдельных городов так сильно разнятся, рассказала руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина в новом видео для Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
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