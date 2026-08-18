Атаки рф завдають збитків бізнесу: які заходи підтримки пропонують для компаній Сьогодні 14:40

Бізнес направив свої пропозиції Кабміну

Через масштабні руйнування та атаки на підприємства бізнес стикається з процедурами, які не враховують реалій воєнного часу. Європейська Бізнес Асоціація підготувала для уряду перелік заходів, які, на думку бізнесу, мають допомогти підприємствам продовжувати роботу та відновлюватися.

Відповідні пропозиції ЄБА направила Кабінету міністрів та профільним державним органам.

Чому це важливо

В Асоціації зазначають, що масштабні руйнування виробничої, складської, логістичної та іншої інфраструктури, а також систематичні атаки на підприємства створюють нові практичні виклики. Чинне законодавство та підзаконне регулювання не завжди дозволяють оперативно реагувати на такі ситуації.

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«У таких умовах бізнес потребує зрозумілих, практичних та оперативних механізмів, спрямованих на належне врегулювання наслідків втрат, зменшення надмірного адміністративного навантаження та забезпечення подальшого функціонування і відновлення підприємств», — йдеться у листі.

За результатами робочих зустрічей представників Кабміну та Верховної Ради з бізнесом ЄБА напрацювала пропозиції щодо заходів підтримки підприємств, які зазнали втрат внаслідок збройної агресії.

Що саме пропонує бізнес

1. Єдиний механізм фіксації збитків. Бізнес пропонує запровадити єдиний механізм фіксації збитків та підтвердження втрат підприємств за принципом одноразового подання документів і взаємного визнання відповідної інформації всіма державними органами. Також бізнес пропонує спростити процедури підтвердження втрати або знищення активів, зокрема інвентаризацію для підтвердження форс-мажору.

2. Утилізація знищених активів. Пропонується спростити та знизити вартість утилізації активів, знищених внаслідок воєнних дій, зокрема через державне регулювання вартості відповідних послуг та/або компенсацію витрат підприємств на їх утилізацію.

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3. Трудові ресурси. Бізнес просить забезпечити постраждалі підприємства необхідними трудовими ресурсами шляхом продовження строку дії статусу критично важливих підприємств та чинних бронювань працівників до кінця 2026 року або до завершення періоду відновлення діяльності підприємств. Також пропонується збільшити ліміти бронювання працівників для критично важливих підприємств.

4. Доступ до фінансування та реструктуризації кредитів. ЄБА пропонує автоматизувати доступ постраждалих підприємств до доступних інструментів державної підтримки — страхових виплат, кредитних програм, податкових пільг, грантів, пільгових умов оренди державного майна — на підставі вже підтверджених і зафіксованих збитків.

Також бізнес пропонує запровадити автоматичний доступ до механізмів реструктуризації кредитів для підприємств із підтвердженими воєнними збитками та поширити відповідні програми пільгового кредитування на підприємства незалежно від галузі та розміру бізнесу.

5. Гранти та пільгове фінансування. Пропонується надати грантову підтримку та доступ до пільгового фінансування для відновлення виробничих, логістичних, складських та портових потужностей.

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6. Страхування воєнних ризиків. ЄБА пропонує створити комплексну систему страхування воєнних ризиків із державною підтримкою та залученням міжнародних механізмів перестрахування, зокрема для перестрахування ризиків морської логістики, а також розширити доступ підприємств до існуючих програм страхування.

Крім того, бізнес пропонує започаткувати міжнародний механізм страхування воєнних ризиків для експорту, зокрема шляхом створення українсько-швейцарської моделі страхування активів, вантажів та логістичної інфраструктури.

7. Припинення нарахування платежів за зруйноване майно. Бізнес пропонує припинити нарахування платежів за зруйноване або непридатне до використання майно, включаючи орендну плату за землю, земельний податок та податок на нерухоме майно.

8. Спрощення податкового адміністрування. ЄБА пропонує для підприємств, що постраждали від воєнних дій:

спростити порядок списання знищених товарів та активів;

спростити порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань;

припинити автоматичне блокування податкових накладних з ПДВ для підприємств, які заявили про неможливість виконання податкових обов’язків;

запровадити податкові канікули для підприємств, які втратили активи та товарні запаси внаслідок воєнних дій;

для підприємств, які втратили активи та товарні запаси внаслідок воєнних дій; врегулювати питання відшкодування або врахування в рахунок майбутніх платежів сум акцизного податку, сплачених щодо знищених підакцизних товарів;

призупинити на період дії воєнного стану вимогу щодо встановлення та безперервного функціонування цілодобової системи відеоспостереження в місцях зберігання тютюнових виробів;

дозволити оперативне коригування інформації про одержувача в зареєстрованій електронній товаро-транспортній накладній на алкогольні напої та тютюнові вироби;

скасувати пільгу зі сплати податків на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро для забезпечення рівних конкурентних умов для українського бізнесу;

для забезпечення рівних конкурентних умов для українського бізнесу; передбачити знижену ставку ПДФО у розмірі 9% для підприємств, які через наслідки воєнної агресії зазнали суттєвих втрат — руйнування активів, блокаду портів, дефіцит енергоресурсів, брак кадрів — але продовжують працювати та утримувати персонал, із встановленням відповідних запобіжників від зловживань.

9. Спрощення митних процедур і державного контролю. Бізнес пропонує:

дозволити внесення змін до митної декларації у разі термінової зміни місця доставки та транспортного засобу із погодженням таких змін протягом 4 годин;

відновити спрощений порядок митного оформлення вантажів, зокрема повернути можливість використання митних декларацій типу ІМ 40ЕА;

спростити процедури митного оформлення та державного контролю вантажів, зокрема обмежити відбір зразків у випадках, коли це не є необхідним;

пом’якшити вимоги до критерію фінансової стійкості для авторизованих економічних операторів (АЕО), які зазнали значних втрат або пошкоджень внаслідок воєнних дій;

тимчасово призупинити застосування секторальних планів у частині контролю продукції на митниці, зокрема перевірки маркування знаком відповідності, та дозволити ввезення товарів із маркуванням ЄС, у тому числі лікарських засобів, зареєстрованих в Україні;

максимально спростити процедури перетину державного кордону, зокрема шляхом запровадження спільного фітосанітарного та ветеринарного контролю, а також розглянути інші можливі заходи для оперативного переміщення продукції безпосередньо до торговельних точок;

скасувати вивізне мито на експорт сої та ріпаку;

провести аудит чинних заборон на ввезення товарів з окремих країн;

запровадити безмитне ввезення обладнання, необхідного для підтримки діяльності бізнесу на прифронтових територіях, за аналогією з індустріальними парками;

запровадити тимчасовий мораторій на проведення заходів державного нагляду у вигляді позапланових перевірок постачальників електронних комунікацій;

звільнити від ввізного мита обладнання, необхідне для оперативного відновлення електронних комунікаційних мереж та забезпечення їх стабільної роботи в умовах відсутності електропостачання.

10. Безперервність логістики та міжнародної торгівлі. ЄБА пропонує підтримати безперервність логістики та міжнародної торгівлі шляхом розвитку та відновлення портової, залізничної та прикордонної інфраструктури, запровадження пільгового фінансування та інших механізмів державної підтримки для транспортної галузі, розвитку альтернативних логістичних маршрутів, а також спрощення процедур митного оформлення та перетину державного кордону.

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