День финансов: сумма выплат по госдолгу до 2050 года, конфискация доходов от активов рф, реформа автострахования — Finance.ua

День финансов: сумма выплат по госдолгу до 2050 года, конфискация доходов от активов рф, реформа автострахования Сегодня 17:50

Во вторник, 21 мая, ЕС одобрил конфискацию доходов от активов рф, а ВР увеличила компенсации по полисам ОСАГО.

Долги Украины. Согласно Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2024 году Украина должна выплатить по государственному долгу около 1,02 триллиона гривен. Суммарно за 26 лет Украина должна уплатить государственные долги на сумму около 8,5 триллионов гривен. Это примерно на триллион больше, чем плановый номинальный ВВП Украины на текущий год.

Отметим, что Украина тратит только на поддержку ВСУ 2 трлн грн в год. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени. И это только деньги, потраченные на украинскую армию, здесь не учтены: восстановление Украины, упущенные прибыли предприятий и замороженные проекты из-за военных действий. В новом видео на нашем YouTube-канале расскажем, сколько же на самом деле стоит Украине десятилетняя российская агрессия:

Конфискация доходов от активов рф. Совет ЕС Совет ЕС одобрил передачу Украине поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов. Большинство средств пойдет на военную поддержку Украины.

Реформа автострахования. Верховная Рада Верховная Рада увеличила компенсации по полисам ОСАГО. В частности, страховые суммы постепенно возрастут до европейского уровня (1 млн грн на одного пострадавшего), а применение европротокола расширится.

Цены на жилье в Украине. По По данным Госстата, в первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Стоимость квадратного метра в этих регионах растет. Как рассказал во время конференции Invest Talk Summit-2024 инвестиционный директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, те, кто инвестировал до войны или даже во время войны, в недвижимость на западной Украине — неплохо себя чувствуют.в этих регионах растет.

Тарифы на свет. Нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до конца мая. Однако сейчас специалисты проводят расчеты возможного нового тарифа. В Минэнерго Нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до конца мая. Однако сейчас специалисты проводят расчеты возможного нового тарифа. В Минэнерго пообещали «посильные тарифы» на электричество с июня.

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Курс доллара на этой неделе. Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться вблизи отметки 40 гривен. Валюта может подорожать до 40,2 гривны из-за завершения периода уплаты налогов.

Курс доллара к гривне, межбанк и наличный рынок — всегда важные слова для многих украинцев, ведь даже малейшие изменения могут оказать существенное влияние на кошелек. Finance.ua поговорил с директором Департамента межбанковского бизнеса RwS bank Еленой Ищенко о релевантных событиях на валютном рынке:

Получение водительского удостоверения и мобилизация. В Главном сервисном центре МВД В Главном сервисном центре МВД заявили , что предоставляют услуги в обычном режиме. То есть пакет документов остался неизменным после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая.

доставлять работников в ТЦК. К слову, в Украине определили полномочия и ответственность руководителей предприятий во время мобилизации. Теперь они смогут

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