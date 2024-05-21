Нерухомість в Києві переформувалася — експерт Сьогодні 14:15 — Нерухомість

Нерухомість в Києві переформувалася — експерт

Під час конференції Invest Talk Summit-2024 , що пройшла в Києві 18 травня, інвестиційний директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина розповів про те, чого очікувати від інвестицій в Україні та світі на наступні роки.

Що на ринку нерухомості

Перше та найпростіше для багатьох українців — нерухомість. Ті, хто інвестував до війни, або навіть під час війни, в нерухомість на західній Україні — непогано себе почувають. Вартість квадратного метра в цих регіонах росте.

Київ. Те, що ми бачимо: динаміка квадратного метра відновилась, але не можна сказати, що це стійке зростання.

Ті, хто вкладався до початку війни, нині можуть продати, може, на 10% більше, ніж вкладали.

Нерухомість в Києві переформовувалася. Зараз майже не будуються багатоповерхівки, або вони добудовуються, та нових об'єктів немає. Девелопери перейшли в інший сегмент. Найактивніший актив в нерухомості Києва нині це «смарт»: невеликі квартири до 30 кв. м біля метро.

Це ліквідний актив. На ньому можна заробити: купити та продати можна.

Облігації

Ми раніше довго боролися з тим, щоб люди зрозуміли цей інструмент. Зараз внаслідок того, що були військові облігації та держава зробила суперпіар, багато є людей, хто туди інвестував.

Дохідність за весь період досягала у 20 з чимось відсотків. Раніше облігація умовно могла приносити 16% в гривні. Зараз стабільність повна. Це інструмент фіксованої дохідності. Така унікальна властивість у нас, бо у світі облігації вміють ходити «вверх-вниз», в нас же стоять.

Земля

Це третій вид активу, в якому пропозиція перевищує попит. І це впливає на те, що ціни перестали зростати.

Але за даними kupypai , такі області, як Вінницька Полтавська і Волинська, хто інвестував туди — вони повністю перекривають девальвацію. Інші області девальвацію не перекрили. Тож, тільки три області в середньому за угодами перекрили девальвацію. Але гривнева динаміка тут позитивна.

Земля з погляду потенціалу найцікавіша. Закінчиться війна, підуть інвестиції. Навіть на горизонті три роки заробити можна непогано. Це єдиний клас активів, який цікавіший довгостроково, ніж короткостроково.

Світовий ринок

За останні 12 місяців індекс SPN додає. Ринки зростають. В нас війна, а в них все добре. Америка надає нам 60 млрд, а 50 млрд припливу йде в американську економіку.

Середньостатистичний українець знаходиться поза межами цього зростання, тому що є валютні обмеження.

Фінансова грамотність зростає в Україні, в тому числі завдяки піару облігацій. Але, в цілому, українець туди не може завести багато капіталу легально.

Також є золото, яке гарно себе показує два роки поспіль. Є корпоративні облігації.

Моделі, які варто очікувати від інвестицій в Україні та світі на наступні 3 роки, погляд Capital Times:

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