День финансов: стоимость одного дня войны для Украины, риски для рынка труда

25
Среда, 13 мая. В МИД назвали стоимость одного дня войны для Украины и почему риски для рынка труда остаются значительными.
Стоимость одного дня войны для Украины
Один день войны с россией обходится Украине примерно в 450 млн долларов. В то же время, 2026 год может стать решающим для достижения мира, однако без участия США это невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Риски для рынка труда
Украинские компании испытывают стабильную нехватку кадров не только в рабочих профессиях, как это было раньше, а практически на всех уровнях. Так что риски для рынка труда остаются значительными из-за миграции и ассимиляции украинцев за рубежом.
В то же время в «Дії» упростили процесс перебронирования работников ОПК и критически важных предприятий.
Также стало известно, может ли человек, проживающий за границей, приобретать страховой стаж в Украине.
Налогообложение посылок до 150 евро
В Украине обсуждается возможная отмена льготы, которая позволяет не платить НДС за международные посылки стоимостью до 150 евро. Опрос показал, что 52% украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя в то же время ожидают, что это приведет к удорожанию покупок из-за границы.
ТОП-10 производителей кондитерки в Украине
В 2025 году совокупный доход производителей кондитерской продукции в Украине вырос до 75,2 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чем в 2021 году, когда показатель составлял 35,5 млрд грн.
Как украинцы реагируют на подорожание топлива
Четверо из десяти опрошенных водителей готовы ограничить использование частного транспорта, если стоимость горючего превысит 105 грн/л.
Кстати, на солнечные электростанции, аккумуляторы и генераторы спрос стабильно остается значительным. Число программ соответствующей поддержки населения и бизнеса растет.
Finance.ua решил проанализировать программы нескольких банков. Также наши журналисты получили развернутые ответы на ключевые вопросы от пресс-службы Фонда энергоэффективности.

⚡Какие программы энергоэффективности сегодня существуют в Украине: о вариантах и ​​условиях

Сколько будет стоить отдых в 2026 году
Расходы на летний отдых сезона-2026 в Украине выросли на 25−40% по сравнению с 2025 годом. Бюджет в сутки (размещение+еда+активности+сувениры) стартует от 2 тыс. грн в сутки. Подробно цены смотрите здесь.
Создано Finance.ua с помощью ИИ
