День финансов: средства на дополнительную мобилизацию, признаки подозрительных валютных операций, тестирование программы е-резидентства — Finance.ua

День финансов: средства на дополнительную мобилизацию, признаки подозрительных валютных операций, тестирование программы е-резидентства Сегодня 17:50

Среда, 27 декабря. Есть ли в госбюджете деньги на дополнительную мобилизацию и что будет с метро на Виноградарь.

Госдолг обновил исторический рекорд. По По данным Министерства финансов, совокупный государственный долг Украины в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,3% или на 4,48 млрд долларов, до рекордных 140,82 млрд долларов. Напомним, в октябре по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 2,03%, или на 2,72 млрд долларов, до рекордных 136,35 млрд долларов.

Средства на дополнительную мобилизацию. В Минфине В Минфине ожидают предложений от Минобороны и Генштаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию. Украина уже истощила внутренний потенциал для финансирования военных нужд и искусственно увеличить сумму не выйдет.

Учет военнообязанных за рубежом. В Украине В Украине хотят провести учет военнообязанных граждан, выехавших за границу. Министерство обороны консолидировало все базы данных и знает, сколько военнообязанных находятся в Украине, а сколько за рубежом.

Зарплаты в Украине. Как Как заявил соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно, за год значительно выросли заработные платы. Определяется рост от 23 до 50 процентов в разных отраслях. Украинские работодатели ищут возможность повышать зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных работников.

Изменения на рынке труда Киева. По По словам директора Киевского городского центра занятости Дмитрия Новицкого, после начала войны экономика столицы оказалась в глубочайшем кризисе. В 2023 году ситуация с предложениями от работодателей для желающих найти работу значительно улучшилась.

Признаки подозрительных валютных операций. Регулятор Регулятор расширил список признаков, при которых банки могут отказать в проведении валютной операции. Новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, предусматривающим увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом.

Кстати, глава Национального банка Андрей Пышный объяснил важность новых санкций США против россии.

Водительское удостоверение нового образца. Главный сервисный центр МВД Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца. Они будут отличаться дополнительными элементами защиты.

В Украине тестируется электронное резидентство. Минцифры Минцифры сообщило о запуске закрытого бета-тестирования программы е-резидентства uResidency. Это программа электронного резидентства, благодаря которой граждане других стран смогут регистрировать ФЛП в Украине и вести бизнес из любого уголка мира. Программа направлена ​​на владельцев малого бизнеса из Азии и Европы.

Метро на Виноградарь. Вчера стало известно, что «Киевский метрополитен» Вчера стало известно, что «Киевский метрополитен» расторг договор на строительство ветки метро на Виноградарь из-за срыва сроков строительства. Как объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, «Киевский метрополитен» проведет новый тендер. «Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», — сказал Поворозник.

Он также добавил, что на участке столичного метрополитена между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

Чекап организма. Человек обязан нести ответственность за свою жизнь и здоровье. Такое руководство четко запечатлено в народных поговорках. Береженного Бог бережет. Люди часто болеют, потому что беречься не умеют… Сейчас это означает прохождение медицинских обследований (чекапов организма) не тогда, когда что-нибудь заболит, а превентивно. В новой статье рассказываем, что такое чекап организма и сколько он стоит:

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