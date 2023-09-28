День финансов: состояние энергетической отрасли, пенсия по балльной системе, изъятие некоторых монет и купюр из обращения — Finance.ua

День финансов: состояние энергетической отрасли, пенсия по балльной системе, изъятие некоторых монет и купюр из обращения Сегодня 17:50

В четверг, 28 сентября, мы разбирались, что происходит с энергетической отраслью. Наша многострадальная энергосистема уже выдержала сотни ударов ракетами и дронами и пережила первый в своей истории блэкаут, когда остановились все ядерные реакторы страны.

К началу 2022 года общая мощность объектов зеленой энергетики в Украине достигла отметки 9656 МВт. Но уже осенью вынужденно были выведены из эксплуатации почти все ветровые электростанции и около половины солнечных. Из-за чего доля возобновляемых источников в энергобалансе упала более чем вдвое.

Что происходит в отрасли сейчас и есть ли возможности не только ее восстановить, но и развить:

В «Укрэнерго» подсчитали, сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики.

Зеленое восстановление Украины: как это будет происходить и где брать финансирование.

НБУ напоминает, что не будут принимать некоторые купюры и монеты. Национальный банк напоминает, что осталось три дня, чтобы обменять мелкие монеты и Национальный банк напоминает, что осталось три дня, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного оборота. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями? Фиксация Фиксация официального курса и введение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 года позволили предотвратить панику, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны. Но с течением времени недостатки режима фиксированного курса начинают превалировать над его достоинствами.

Контролируемая девальвация гривны будет полезна экономике. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны и более мягкую монетарную политику, однако отмечает, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция государства.

Строительный бизнес положительно оценивает перспективы. Представители строительного бизнеса смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом. Соответствующие Представители строительного бизнеса смотрят в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом. Соответствующие показатели индекса деловой активности сообщили на сайте Национального банка. Улучшение ситуации с производством стройматериалов, бюджетное финансирование на строительство и восстановление жилья, а также сезонный фактор повлияли на сохранение положительных оценок строительных предприятий.

Пенсия по балльной системе. В следующем году благодаря индексации пенсий по новому принципу выплаты вырастут практически у всех пенсионеров. Для этого планируется . В следующем году благодаря индексации пенсий по новому принципу выплаты вырастут практически у всех пенсионеров. Для этого планируется увеличить бюджет Пенсионного фонда Украины на 100 млрд грн. Кроме того, для исчисления пенсионных выплат будет задействована балльная система, чтобы нивелировать разногласия в выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, приобретших пенсионный возраст в разные периоды.

Новая помощь для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица Внутренне перемещенные лица получают помощь не только от Украины, но и международных организаций и благотворительных фондов. Переселенцам также могут выплатить компенсацию за жилье. Специальные выплаты доступны для переселенцев, переехавших на территории Киевской, Кировоградской и Черкасской областей. Помощь предоставляет благотворительный фонд «Право на защиту» вместе с ООН.

Международная помощь. Всё меньше стран Запада хотят продолжать финансировать Всё меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержку. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона. «Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет. И это не значит, что мы перестали работать», — сказал он.

Также предлагаем вам посмотреть новое видео Алексея Козырева.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.