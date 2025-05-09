ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн — Finance.ua
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ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн

Криминал
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ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн
ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн
На Буковине работники ГБР по материалам СБУ разоблачили преступную схему, организованную гендиректором «Нижнеднестровской ГЭС». Он привлек к схеме руководителя отдела публичных закупок и инженера.
Станция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.
Несмотря на выявленные нарушения со стороны Госаудитслужбы и привлечение руководителя отдела к админответственности, подрядные договоры не были пересмотрены.
По 4 заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 млн грн коммерсанты должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры.
Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ должна быть меньше на 4,8 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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