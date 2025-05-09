ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн — Finance.ua

ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн Сегодня 18:21 — Криминал

ДБР объявило подозрение гендиректору «Нижнеднестровской ГЭС» из-за растраты почти 5 млн грн

На Буковине работники ГБР по материалам СБУ разоблачили преступную схему, организованную гендиректором «Нижнеднестровской ГЭС». Он привлек к схеме руководителя отдела публичных закупок и инженера.

Станция заключила договоры с двумя частными компаниями на выполнение ремонтных работ по завышенным ценам. Тендерная документация была оформлена таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенных подрядчиков.

Несмотря на выявленные нарушения со стороны Госаудитслужбы и привлечение руководителя отдела к админответственности, подрядные договоры не были пересмотрены.

По 4 заключенным соглашениям общей стоимостью почти 16 млн грн коммерсанты должны были провести работы по укреплению сооружений ГЭС, обустройству сточных систем и укреплению отдельных участков инфраструктуры.

Согласно заключению экспертов, реальная стоимость таких работ должна быть меньше на 4,8 млн грн.

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