Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко — Finance.ua
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Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко

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Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко
Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко
Ситуация вокруг Международного инвестиционного банка, собственником которого является народный депутат Петр Порошенко, стала одним из предметов обсуждения между руководством Национального банка Украины и послами G7 и Европейского Союза.
Представители стран-партнеров были проинформированы о давлении, которое оказывается на НБУ после того, как репутация Порошенко была признана небезупречной — в результате введения в отношении него санкций СНБО.
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«Благодарен за высокую оценку нашей работы — для команды это важно, особенно учитывая кампанию давления на НБУ и его работников из-за последних решений относительно Международного инвестиционного банка и его владельца Петра Порошенко, принятых в рамках пруденциального мандата. Этот вопрос также был предметно освещен. Благодарен, что в сложные времена у Украины и НБУ есть надежные партнеры и мощная поддержка», — отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.
По его словам, он был приятно удивлен вовлеченностью и информированностью партнеров, их готовностью к открытому и экспертному обсуждению всех вопросов.
Глава Нацбанка отметил, что в этом году финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров будет достаточной — ожидается поступление не менее 55 млрд долларов.
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«В то же время 2026 и 2027 годы несут вызовы и потребуют концентрации совместных усилий. Важно также, чтобы именно сейчас вопрос использования замороженных российских активов для покрытия ущерба, причиненного вследствие вторжения россии в Украину, получал достаточно внимания. Для этого есть необходимые предпосылки», — заявил Пышный.
Напомним, Национальный банк Украины признал деловую репутацию Петра Порошенко, владельца «Международного инвестиционного банка» и народного депутата от «Европейской солидарности», небезупречной. Это решение следовало из введения в отношении Порошенко персональных санкций СНБО.
Политик назвал решение НБУ «очередным этапом зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции».
По материалам:
Українські Новини
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