Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко — Finance.ua
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Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко

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Санкции, которые сегодня ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), будут отменены для олигархов, которые вернут в бюджет выведенные во время войны средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС, которого цитирует «Суспільне».
По словам Зеленского, введенные санкции не будут последними. В то же время, ограничения были введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны.
«Я просто удивлен, что ранее финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, затрудняюсь сказать. Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук (Виктор Медведчук — ред.) и Порошенко (Петро Порошенко — ред.) — они в этом случае партнеры, но я не хочу обвинять, это делают суды», — добавил он.
Зеленский заявил, что располагает информацией о возможном отмывании средств через фонды, предназначенные для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), и отметил, что эти деньги якобы передавались членам своей партии.
Также он сообщил, что санкции могут быть сняты с тех, кто вернет выведенные средства в бюджет. Их направят на нужды украинской армии.
Ранее писали Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц. Соответствующий указ № 81/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 г. „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“» обнародован на сайте главы государства.
По материалам:
РБК-Україна
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