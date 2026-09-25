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Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет в Patriot — Зеленский

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Комплексы ППО Patriot, armyinform.com.ua
Комплексы ППО Patriot, armyinform.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в Нью-Йорке Дональд Трамп сообщил ему об окончательном решении предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом пишет Украинская правда.

Что Трамп сказал о производстве ракет для Patriot

По словам Зеленского, в ходе встречи президент США сообщил, что Украина получит соответствующие лицензии.
«Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: „Да, я принял окончательное решение: лицензии на производство ракет Patriot Украина получит“», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к предоставлению Украине лицензий по производству ракет в Patriot. Позже в Государственном департаменте заявили, что США еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
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Finance.ua также рассказывал, что США проводили переговоры о возможном производстве ракет-перехватчиков Patriot с участием Украины. Рассматривали несколько вариантов:
  • производство части компонентов Patriot в Украине и их окончательная сборка в Германии;
  • присоединение Украины к действующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков;
  • участие в производстве более дешевой версии PAC-3 Adapted Capability Effector.
Наиболее реалистичным источником называли производство компонентов в Украине с последующей сборкой в ​​Германии. В этой стране уже производят более старую модель ракет Patriot, а в дальнейшем планируют выпускать и PAC-3.
По материалам:
Українська правда
ЗеленскийТрампСША
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