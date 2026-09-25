Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в Нью-Йорке Дональд Трамп сообщил ему об окончательном решении предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом пишет Украинская правда.

Что Трамп сказал о производстве ракет для Patriot

По словам Зеленского, в ходе встречи президент США сообщил, что Украина получит соответствующие лицензии.

«Есть конкретные договоренности. Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул: „Да, я принял окончательное решение: лицензии на производство ракет Patriot Украина получит“», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к предоставлению Украине лицензий по производству ракет в Patriot. Позже в Государственном департаменте заявили, что США еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Finance.ua также рассказывал , что США проводили переговоры о возможном производстве ракет-перехватчиков Patriot с участием Украины. Рассматривали несколько вариантов:

производство части компонентов Patriot в Украине и их окончательная сборка в Германии;

присоединение Украины к действующей американо-европейской программе производства ракет-перехватчиков;

участие в производстве более дешевой версии PAC-3 Adapted Capability Effector.