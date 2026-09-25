Украина может перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов

Украина обсуждает с соседними государствами возможность создания общих пунктов пропуска на их территории. Такой вариант рассматривают из-за обстрелов российскими войсками украинских пунктов пропуска.

Об этом сообщил первый заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач, пишет « Интерфакс-Украина «.

По его словам, Украина работает со всеми соседними странами над возможностью перенесения пунктов пропуска на территорию другого государства.

«Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны», — сказал Деркач.

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Ожидается, что создание общих пунктов пропуска за пределами Украины позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорить товародвижение. Это также должно сократить время прохождения пограничных и таможенных процедур.

В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже работает несколько общих пунктов пропуска. Также Украина рассматривает подобные возможности с Молдовой. По словам первого замминистра, в настоящее время такие варианты прорабатываются с каждой соседней страной.

Напомним, российские военные в последнее время наносят дроновые удары по контрольно-пропускным пунктам Украины и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы — пограничники вынуждены останавливать работу.