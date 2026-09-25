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Украина может перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов

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Пункт пропуска
Пункт пропуска
Украина обсуждает с соседними государствами возможность создания общих пунктов пропуска на их территории. Такой вариант рассматривают из-за обстрелов российскими войсками украинских пунктов пропуска.
Об этом сообщил первый заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач, пишет «Интерфакс-Украина «.
По его словам, Украина работает со всеми соседними странами над возможностью перенесения пунктов пропуска на территорию другого государства.
«Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны», — сказал Деркач.
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Ожидается, что создание общих пунктов пропуска за пределами Украины позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорить товародвижение. Это также должно сократить время прохождения пограничных и таможенных процедур.
В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже работает несколько общих пунктов пропуска. Также Украина рассматривает подобные возможности с Молдовой. По словам первого замминистра, в настоящее время такие варианты прорабатываются с каждой соседней страной.
Напомним, российские военные в последнее время наносят дроновые удары по контрольно-пропускным пунктам Украины и атакуют гражданскую инфраструктуру вблизи границы — пограничники вынуждены останавливать работу.
Ранее мы рассказывали, что делать, если воздушная тревога или угроза удара застала путешественников во время паспортного контроля.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границы
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