НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною: що це означає для банку — Finance.ua

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною: що це означає для банку Сьогодні 15:15

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною: що це означає для банку

Національний банк України визнав ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною як власника частки в «Міжнародному інвестиційному банку».

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Що стало підставою

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, а також платіжної інфраструктури НБУ ухвалив рішення визнати ділову репутацію Петра Порошенка небездоганною у зв’язку із застосуванням до нього санкцій.

Підставою стало положення, згідно з яким застосування Україною санкцій до фізичної особи є ознакою небездоганної ділової репутації. Це визначено в підпункті 2 пункту 62 глави 6 розділу II Положення про ліцензування банків.

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Відповідно до статті 14 закону України «Про банки і банківську діяльність», власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Контроль за цим здійснює НБУ.

12 лютого 2025 року Рада національної безпеки і оборони України застосувала до Петра Порошенка персональні санкції. Вони були введені в дію указом президента № 81/2025. Санкції мають безстроковий характер.

Визнання ділової репутації власника істотної участі банку небездоганною жодним чином не обмежує діяльність банку та виконання його обов’язків перед клієнтами, наголосили в НБУ.

Як пов’язаний Порошенко з банком

Петро Порошенко володіє акціями АТ «Міжнародний інвестиційний банк» опосередковано — через компанію «Прайм Ессетс Кепітал», яка володіє 100% його акцій і, своєю чергою, прямо володіє понад 64% акцій банку.

Як проходило засідання

Засідання Комітету НБУ проводилося в дистанційному форматі — через відеозв’язок. Така форма передбачена законом України «Про адміністративне провадження».

Петру Порошенку та його представникам було надано можливість долучитися до засідання й надати пояснення. На засіданні були присутні адвокат Ігор Головань та представник банку Олександр Грищенко.

Попри те, що всі сторони були попереджені про дистанційний формат, до будівлі НБУ прибули народні депутати від партії «Європейська солідарність» — Ніна Южаніна, Михайло Бондар, Артур Герасимов, Ростислав Павленко, а також адвокат Ілля Новіков.

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Вони вимагали фізичної присутності на засіданні. Депутати вели пряму трансляцію з будівлі НБУ в ефірі «5 каналу» та викликали поліцію.

Національний банк розцінює дії народних депутатів та осіб, які їх супроводжували, як спробу тиску на працівників НБУ і намагання зірвати роботу Комітету.

У НБУ повідомили, що розглядають можливість звернення до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання діяльності.

Реакція Порошенка

Експрезидент України вважає рішення НБУ незаконним, йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії «Європейська Солідарність».

«Вчора НБУ, виконуючи завдання Зеленського, поклав до його ніг черговий трофей з полювання на Порошенка. Насправді розгляд питання про „небездоганну репутацію“ свідчить про серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку, який за Конституцією має бути суто незалежним регулятором, а по суті став виконавцем політичного замовлення», — нагадав п’ятий президент.

«Рівень абсурду зашкалює, бо цей „розгляд“ відбувся через запроваджені Зеленським превентивні санкції, над якими вже сміється весь світ. Це означає — жодних порушень не було, але санкції є, а значить і з репутацією можна не церемонитись. Усе це — кричуще, ганебне зловживання владними повноваженнями і порушення закону», — констатує Порошенко.

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