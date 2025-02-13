СНБО ввел санкции против Порошенко — Finance.ua

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СНБО ввел санкции против Порошенко

Казна и Политика
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СНБО ввел санкции против Порошенко
СНБО ввел санкции против Порошенко
В среду, 12 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против народного депутата и бывшего президента Петра Порошенко.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения, во время заседания СНБО 12 февраля было принято решение о наказании тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии.
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«Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал россии, каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически на продаже Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Непременно», — отметил Зеленский.
Он не уточнил, какие решения были приняты, лишь подчеркнул, что они будут опубликованы 13 февраля.

Порошенко подтвердил введение санкций против себя

Лидер партии «Европейская солидарность» и пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что СНБО ввел санкции против него, говорится в его видеообращении. Он назвал решение СНБО антиконституционным и политически мотивированным, а также заявил, что к этому якобы причастна вся команда президента Зеленского, Кабинет Министров и члены СНБО.
Порошенко утверждает, что владел всей информацией о «подготовке этой провокации», но верил, что «здравый смысл победит».
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Бывший президент убежден, что Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству и обвинил его в открытии «второго фронта против государства» и начале «внутренних политических чисток».
По мнению Порошенко, в первые три года президентства Зеленский «полностью игнорировал» проблемы армии, а в течение пяти месяцев перед полномасштабным вторжением — «игнорировал все разведывательные данные союзников», не готовился к войне и скрывал от людей информацию. Народный депутат также считает, что глава государства ответственен за коррупцию во время войны.
«Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому решил кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и здесь уже без Порошенко никак», — убежден экс-президент.
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Государственное бюро расследований направило Петру Порошенко 15 повесток, сообщается на сайте Европейской солидарности.
По словам Порошенко, повестки выписаны на даты с 14 по 28 февраля, поэтому под угрозой запланированные поездки на Мюнхенскую конференцию безопасности и на фронт.
«Никогда такого не было — и вот опять. Традиционная практика не выпуска Порошенко на важнейшие международные события сейчас уже себя исчерпала. Сегодня в выезде Порошенко отказано. Боятся», — убежден Порошенко.
По материалам:
Діло
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