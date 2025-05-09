Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет — Finance.ua

Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о планах раздать свое состояние, оцениваемое в 200 миллиардов долларов, в течение следующих 20 лет.

Об этом сообщает CNN.

Такое решение он принял для ускорения работы своего Фонда над глобальными инициативами в области здравоохранения, преодоления бедности и борьбы со смертельными инфекционными заболеваниями.

Гейтс, в 2010 году запустивший инициативу Giving Pledge вместе с бывшей супругой Мелиндой Френч Гейтс и инвестором Уорреном Баффетом, стремится вдохновить других миллиардеров жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. На сегодняшний день эту инициативу уже поддержали более 240 человек.

«Когда я умру, люди будут говорить обо мне много разных вещей, но я твердо решил, что „он умер богатым“ не будет одной из них. У меня слишком много неотложных проблем, которые нужно решить, чтобы удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям», — написал Гейтс в своем блоге.

В течение двух десятилетий Фонд Гейтса планирует сосредоточиться на трех ключевых направлениях:

снижение уровня материнской и младенческой смертности;

борьба со смертельными инфекционными заболеваниями;

выведение сотен миллионов людей из бедности.

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В настоящее время состояние Гейтса оценивается в 108 миллиардов долларов, что ставит его на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Однако к 2045 году он планирует сократить свой капитал на 99%, вложив его в благотворительные проекты через Фонд Гейтса.

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