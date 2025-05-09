Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет — Finance.ua
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Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет

Фондовый рынок
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Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет
Билл Гейтс планирует раздать 200 миллиардов долларов за 20 лет
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о планах раздать свое состояние, оцениваемое в 200 миллиардов долларов, в течение следующих 20 лет.
Об этом сообщает CNN.
Такое решение он принял для ускорения работы своего Фонда над глобальными инициативами в области здравоохранения, преодоления бедности и борьбы со смертельными инфекционными заболеваниями.
Гейтс, в 2010 году запустивший инициативу Giving Pledge вместе с бывшей супругой Мелиндой Френч Гейтс и инвестором Уорреном Баффетом, стремится вдохновить других миллиардеров жертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. На сегодняшний день эту инициативу уже поддержали более 240 человек.
«Когда я умру, люди будут говорить обо мне много разных вещей, но я твердо решил, что „он умер богатым“ не будет одной из них. У меня слишком много неотложных проблем, которые нужно решить, чтобы удерживать ресурсы, которые можно было бы использовать для помощи людям», — написал Гейтс в своем блоге.
В течение двух десятилетий Фонд Гейтса планирует сосредоточиться на трех ключевых направлениях:
  • снижение уровня материнской и младенческой смертности;
  • борьба со смертельными инфекционными заболеваниями;
  • выведение сотен миллионов людей из бедности.
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В настоящее время состояние Гейтса оценивается в 108 миллиардов долларов, что ставит его на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Однако к 2045 году он планирует сократить свой капитал на 99%, вложив его в благотворительные проекты через Фонд Гейтса.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
Корреспондент.net
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