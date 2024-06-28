День финансов: соглашения по безопасности на 60 млрд долларов, ставки по кредитам и депозитам, отправка повесток по почте — Finance.ua

День финансов: соглашения по безопасности на 60 млрд долларов, ставки по кредитам и депозитам, отправка повесток по почте
Пятница, 28 июня. В этот день ежегодно Украина отмечает День Конституции — одно из ключевых событий в истории нашего независимого государства.
К празднику в этом году Finance.ua решил предложить своим читателям не только развлекательный, но познавательный формат комикс-квиза. Проходите тест, вспоминайте важное о Конституции нашей страны и получайте подарки за свои знания:
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Понятный и подробный план окончания войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит «понятный и детальный» план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение энергетики, продовольственной безопасности и обменов.
Соглашения в сфере безопасности. Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно.
Также в этом месяце у Украины есть важные достижения для экономической и финансовой устойчивости, о которых рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ставки по кредитам и депозитам. ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ. Если еще полгода назад адекватными выглядели кредитные ставки на уровне 18−22%, то сегодня ставки держатся на уровне 14−16%.
Добавим, что правительство заинтересовано в продаже всего ПриватБанка или его части, чтобы снизить долю государства на рынке. Но это целесообразно делать только после окончания войны.
Судьба Альпари Банка. Национальный банк отозвал банковскую лицензию у АО «Альпари Банк» и исключил сведения об учреждении из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 235-рш Правление Национального банка приняло 27 июня 2024 года.
Новые услуги в Дії. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что на этой неделе первые в мире пары поженились онлайн в Дії. Бракосочетание онлайн по видеосвязи — это революционный сервис, позволяющий зарегистрировать брак полностью в цифровом формате. Сейчас, по его словам, в разработке электронное бронирование на портале Дія, тестирование которого планируется начать уже в начале июля.
Со своей стороны заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, как будет работать е-бронирование.
Кстати, проанализировав самые частые запросы бизнес-сообщества по вопросам бронирования, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к парламенту и правительству Украины с просьбой срочно решить 5 ключевых проблем.
Кроме того, Кабинет министров внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов.
Также, согласно новому закону, ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов.
Мобильное приложение «Укрпочты». Компания планирует в этом году запустить новое мобильное приложение, которое заменит имеющееся. Пользователи смогут получать уведомления о статусе своих посылок на каждом этапе — от сортировки до доставки.
Варианты отдыха этим летом. Путешествия и развлечения обычно ассоциируются с существенными затратами. Но на практике это не всегда так. Задачу отдохнуть бюджетно вполне реально выполнить даже в тех уголках Украины, которые считаются самыми дорогими. В новой статье Finance.ua собрал доступные для большинства бюджетные способы отдохнуть этим летом:
Как бюджетно отдохнуть в крупнейших городах Украины 🧐
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