День финансов: соглашения по безопасности на 60 млрд долларов, ставки по кредитам и депозитам, отправка повесток по почте — Finance.ua

День финансов: соглашения по безопасности на 60 млрд долларов, ставки по кредитам и депозитам, отправка повесток по почте Сегодня 17:45

Пятница, 28 июня. В этот день ежегодно Украина отмечает День Конституции — одно из ключевых событий в истории нашего независимого государства.

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Понятный и подробный план окончания войны. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский сообщил , что Украина готовит «понятный и детальный» план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение энергетики, продовольственной безопасности и обменов.

Соглашения в сфере безопасности. Украина Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США. Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют оказывать Украине всеобщую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно.

Также в этом месяце у Украины есть важные достижения для экономической и финансовой устойчивости, о которых рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ставки по кредитам и депозитам. ПриватБанк ПриватБанк прогнозирует падение ставок по кредитам и депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ. Если еще полгода назад адекватными выглядели кредитные ставки на уровне 18−22%, то сегодня ставки держатся на уровне 14−16%.

продаже всего ПриватБанка или его части, чтобы снизить долю государства на рынке. Но это целесообразно делать только после окончания войны. Добавим, что правительство заинтересовано или его части, чтобы снизить долю государства на рынке. Но это целесообразно делать только после окончания войны.

Судьба Альпари Банка. Национальный банк Национальный банк отозвал банковскую лицензию у АО «Альпари Банк» и исключил сведения об учреждении из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 235-рш Правление Национального банка приняло 27 июня 2024 года.

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решить 5 ключевых проблем. Кстати, проанализировав самые частые запросы бизнес-сообщества по вопросам бронирования, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к парламенту и правительству Украины с просьбой срочно

оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, Кабинет министров внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи по, военнообязанных и резервистов.

Также, согласно новому закону , ТЦК смогут видеть данные о неуплаченном штрафе и открытом исполнительном производстве уклонистов.

Мобильное приложение «Укрпочты». Компания Компания планирует в этом году запустить новое мобильное приложение, которое заменит имеющееся. Пользователи смогут получать уведомления о статусе своих посылок на каждом этапе — от сортировки до доставки.

Варианты отдыха этим летом. Путешествия и развлечения обычно ассоциируются с существенными затратами. Но на практике это не всегда так. Задачу отдохнуть бюджетно вполне реально выполнить даже в тех уголках Украины, которые считаются самыми дорогими. В новой статье Finance.ua собрал доступные для большинства бюджетные способы отдохнуть этим летом:

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