День финансов: смягчение ряда валютных ограничений, 130 млрд евро помощи Украине, состояние рынка ІТ — Finance.ua

День финансов: смягчение ряда валютных ограничений, 130 млрд евро помощи Украине, состояние рынка ІТ Сегодня 17:35

В пятницу, 20 декабря, Finance.ua подготовил обзор интересных вариантов подарков на Рождество и Новый год. Также мы подсчитали себестоимость каждого из подарков. Об этом читайте в статье:

Смягчение ряда валютных ограничений. Национальный банк Украины смягчил ряд Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине.

НБУ представил новую памятную монету «Новорічна іграшка». По словам Пышного, на новой монете символически изобразили военных, которых благодарим каждый день. «Эта монета — дань чести и уважения», — подчеркнул Андрей Пышный.

«Укрпочта» анонсировала новую марку. К Рождеству «Укрпочта» выпустит специальный К Рождеству «Укрпочта» выпустит специальный почтовый набор «Нова радість стала». Всего в него войдут 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Прогноз курса доллара в 2025 году. Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ экономист Александр Бондаренко Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ экономист Александр Бондаренко отметил , что постепенная девальвация гривны является частью сознательной политики НБУ и Минфина.

Помощь Украине от Евросоюза. Европейский Союз в 2025 году выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть пробел в украинском финансировании. Об этом Европейский Союз в 2025 году выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть пробел в украинском финансировании. Об этом заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляен по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

При этом Пентагон заявил о намерении использовать как можно больше из оставшихся средств для Украины.

В рамках Ukraine Facility создан инвестиционный фонд на 8 млрд евро для бизнеса.

Швейцария выделяет Украине 48 миллионов евро на зимнюю помощь.

Минцифры планирует провести бета-тест «еАкциза». Министерство цифровой трансформации ведет Министерство цифровой трансформации ведет активную работу над запуском «еАкциза», системой, которая позволит отследить подакцизную продукцию на протяжении всего пути — от производителя до конечного потребителя, а каждый украинец сможет проверить легальность товара в несколько кликов через «Дію».

Налоговые каникулы. Даже во время войны предприятия и ФЛП в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов или получить на них скидку. Это Даже во время войны предприятия и ФЛП в Украине могут на определенный промежуток времени освобождаться от уплаты налогов или получить на них скидку. Это можно сделать, если оформить налоговые каникулы.

Рынок ІТ. В 2024 году ІТ-вакансий стало больше, а кандидатов меньше. Зарплатные ожидания кандидатов и зарплаты в наймах снизились. Об этом говорится в данных В 2024 году ІТ-вакансий стало больше, а кандидатов меньше. Зарплатные ожидания кандидатов и зарплаты в наймах снизились. Об этом говорится в данных исследования Djinni.

Донаты украинцев на третьем году войны. В 2024 году украинцы в В 2024 году украинцы в среднем донатили 840 грн в месяц. Процент украинцев, которые приобщались к благотворительности, в течение года фактически остается высоким.

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