День финансов: синхронизация санкций с ЕС, изменения в госбюджет, новая военная облигация в «Дія» — Finance.ua

День финансов: синхронизация санкций с ЕС, изменения в госбюджет, новая военная облигация в «Дія» Сегодня 17:45

В понедельник, 30 июня, — о госрасходах, жилищных сертификатах, пенсиях, курсах валют и новой облигации в «Дія».

Изменения в бюджет

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Общий объем дополнительных расходов составляет 449,8 млрд грн. Больше всего средств планируется направить на оборону, образование, медицину и поддержку ветеранов.

Синхронизация санкций с ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина полностью синхронизировала свои санкции с 13-м и 14-м пакетами ограничений Евросоюза против россии, а также присоединилась ко всем действующим санкциям ЕС против Ирана. Президент подчеркнул, что санкционное давление должно быть одним из ключевых приоритетов Украины.

В то же время США отменили санкции, касающиеся проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого с участием российского «Росатома».

Новая мошенническая схема

В Rakuten Viber рассказали о ставшей популярной схеме в последние месяцы. Злоумышленники связываются с продавцами через мессенджеры, представляясь покупателями из OLX, которые уже оплатили товар. Далее посылают фейковые ссылки с просьбой перейти по ним для получения денег. Перейдя по таким ссылкам, продавцы попадают на поддельные сайты, похожие на официальные платформы.

🪝 Ежедневно украинцы теряют тысячи гривен из-за фишинга, звонков псевдоработников банков и кражи данных в Интернете. В новой статье Finance.ua рассказывает, как мгновенно заблокировать карту, обжаловать подозрительную транзакцию и защитить свои деньги на будущее:

Новая военная облигация

В приложении «Дія» появилась новая военная облигация в честь временно оккупированного города Алушта с выплатой 16 сентября 2026 года под 16,8% годовых.

📢 «Покупаете 10 облигаций Алушта за 10 481 грн под 16,8% годовых — через год получаете 12 452 грн на карту „єПідтримка“» , — сообщили в «Дія».

Переводы без открытия счета

Национальный банк планирует обновить порядок безналичных расчетов в гривне, в том числе для операций, совершаемых без открытия банковского счета.

Повышение минимальной пенсии до 4 тыс. грн

Даниил Гетманцев заявил , что пенсионная система в Украине требует пересмотра, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% средней зарплаты. По его словам, сейчас в Украине пенсия покрывает лишь около 27% средней зарплаты. Он отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой вклад человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии не менее 4 тысяч гривен.

Жилищные сертификаты за разрушенные дома

Как сообщила ОО «Антикоррупционный штаб» со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий, по состоянию на 1 июня более 18 тыс. украинцев получили жилищные сертификаты за разрушенное жилье. Общая сумма выданных сертификатов — 27,3 млрд грн. Около 11 тыс. людей уже воспользовались сертификатами и приобрели недвижимость.

Как рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, ипотечная программа «єОселя», которую запустили как инструмент государственной помощи тем, кто покупает жилье, существенно изменилась. Приоритет сместился в сторону первичного жилья, что повлекло за собой новые расходы для покупателей.

Курс валют на этой неделе

Прошлая неделя отметилась умеренным укреплением гривны, кроме вторника, когда наблюдался небольшой рост официальной стоимости доллара. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что на эту неделю ожидается относительная стабильность курса доллара с возможными колебаниями в пределах 20−30 копеек.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе — также узнавайте в традиционном прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева: 🎬 Эта неделя будет необычной на украинском валютном рынке. С одной стороны — конец месяца, квартала и полугодия. А с другой — влияние международных и местных событий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.