День финансов: «Сигнал единства», две новые услуги для ВПЛ в "Дія", бесплатное обслуживание от ПриватБанка — Finance.ua

День финансов: «Сигнал единства», две новые услуги для ВПЛ в "Дія", бесплатное обслуживание от ПриватБанка Сегодня 17:50

Во вторник, 13 декабря, страны Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Решение поддержали единогласно все 27 членов.

Также стало известно, что Украина ожидает помощи от США в размере Франции Украина 38 миллиардов долларов. А отУкраина получила €100 млн.

Чехия объявила о финпомощи Украине в 8,5 млн евро для прохождения зимы.

Доступны две новые услуги для ВПЛ. В приложении «Дія» В приложении «Дія» доступны две новые услуги для ВПЛ, которые можно получить без участия чиновника. Первая — смена места жительства, если вы переехали в другой город Украины. Вторая — отмена статуса ВПЛ, если вы вернулись на место постоянного проживания.

ПриватБанк вводит бесплатное обслуживание для предпринимателей. ПриватБанк ПриватБанк запустил проект поддержки современных безналичных расчетов, в рамках которого предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, получают годовой бесплатный период обслуживания в банке с даты заключения зарплатного проекта.

Кстати, 18 ноября состоялась конференция FinTech Ukraine 2022. В рамках конференции эксперты провели дискуссионную панель по теме «Как цифровые технологии меняют мир». Мы собрали мнения экспертов:

НБУ расширил возможности страховщиков платить перестрахование за границей. Национальный банк и дальше Национальный банк и дальше смягчает валютные ограничения с учетом обращения представителей финансового рынка, государственных органов и бизнеса и учитывая задачи сохранения макрофинансовой стабильности и защиты международных резервов Украины.

Также в НБУ назвали ключевые экономические события месяца и основные проблемы бизнеса.

Сколько денег нужно для восстановления энергообъектов. Президент Владимир Зеленский заявил, что только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее Президент Владимир Зеленский заявил, что только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро.

Кому разрешат бронировать работников по новой процедуре. Европейская Бизнес Ассоциация обсудила Европейская Бизнес Ассоциация обсудила новый порядок бронирования работников по новой процедуре, который проходит финальные этапы согласования, и в ближайшие недели планируется его утверждение Правительством.

Кстати, Finance.ua решил рассказать о создании бизнеса в Германии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.