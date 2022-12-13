Чехія оголосила про фіндопомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими — Finance.ua
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Чехія оголосила про фіндопомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими

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Чехія оголосила про фінансову допомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими.
Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час міжнародної конференції «Солідарність з українським народом».
Більшість коштів, а саме 5 млн євро, спрямують на постачання генераторних систем та обігрівачів у школи й лікарні в Харківщини, Дніпра та Києва. Крім того, 2,5 млн євро піде на підтримку «Пунктів Незламності», а решта, 1 млн євро — на підтримку лікарів України.
За словами Фіали, держава також надає понтонні переправи й мостові технології. Він також закликав інші європейські держави орієнтуватися на три напрями підтримки України: військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
«Україні знадобиться безперервна військова допомога, щоб вигнати загарбника — це обов’язкова умова, щоб припинити війну. Треба також гарантувати економічну стабільність і фінансові перспективи України. Також потрібна гуманітарна підтримка, щоб пережити зиму й запобігти міграційним хвилям», — прокоментував прем’єр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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