Чехія оголосила про фіндопомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими — Finance.ua

Чехія оголосила про фіндопомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими Сьогодні 16:42

Чехія оголосила про фінансову допомогу Україні у 8,5 млн євро для проходження зими.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час міжнародної конференції «Солідарність з українським народом».

Більшість коштів, а саме 5 млн євро, спрямують на постачання генераторних систем та обігрівачів у школи й лікарні в Харківщини, Дніпра та Києва. Крім того, 2,5 млн євро піде на підтримку «Пунктів Незламності», а решта, 1 млн євро — на підтримку лікарів України.

За словами Фіали, держава також надає понтонні переправи й мостові технології. Він також закликав інші європейські держави орієнтуватися на три напрями підтримки України: військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

«Україні знадобиться безперервна військова допомога, щоб вигнати загарбника — це обов’язкова умова, щоб припинити війну. Треба також гарантувати економічну стабільність і фінансові перспективи України. Також потрібна гуманітарна підтримка, щоб пережити зиму й запобігти міграційним хвилям», — прокоментував прем’єр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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