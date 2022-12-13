В НБУ назвали ключові економічні події місяця та основні проблеми бізнесу (інфографіка) — Finance.ua

В НБУ назвали ключові економічні події місяця та основні проблеми бізнесу (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Як заявили в НБУ, інфляція в Україні демонструє перші ознаки стабілізації. Вона в листопаді незначно сповільнилася (до 26.5% р/р). Це сталося вперше від початку повномасштабної війни.

Про це йдеться в огляді НБУ.

Зростання цін у листопаді гальмували такі чинники:

розширення пропозиції продуктів харчування;

слабкий споживчий попит, у тому числі внаслідок відключень електроенергії;

наближення готівкового курсу гривні до офіційного курсу;

стабілізація інфляційних очікувань;

незмінні тарифи на ЖКП.

Попри це, інфляція залишається високою через продовження військової агресії та терактів рф.

Дефіцит електроенергії негативно впливає на економічну активність. Масштабні обстріли енергооб’єктів з боку рф спричинили значний дефіцит електроенергії в Україні. Хоча бізнес пристосовується до таких умов завдяки використанню генераторів та зміні графіку роботи, обсяги виробництва скорочуються.

Відповідно, послабився й попит на ринку праці.

Водночас аграрії (крім тваринництва) меншою мірою відчувають дефіцит електроенергії, адже збирання пізніх культур ще триває. Крім того, визволення Херсонщини, подальше повернення бізнесу на деокуповані території Харківщини, Донеччини і Луганщини підтримує відновлення інших напрямів, як от торгівлі та пасажирських перевезень.

Вартість банківських депозитів поступово зростає, реагуючи на утримання облікової ставки на високому рівні з червня.

Проте їх дохідність все ще перебуває на недостатньому рівні для створення стійких стимулів вкладання коштів у гривневі інструменти. Зважаючи на це, НБУ вживає додаткових заходів для посилення монетарної трансмісії, зокрема підвищить нормативи обов’язкового резервування.

Відхилення готівкового курсу від офіційного в листопаді зменшилося та стабілізувалося на рівні близькому до 10%Цьому, зокрема, сприяло запровадження депозитів для хеджування населенням своїх валютних ризиків та інші заходи НБУ для стабілізації готівкового ринку.

Ситуація на безготівковому ринку також поліпшувалася, про що, зокрема, свідчить зменшення обсягів чистого продажу валюти НБУ. В листопаді пропозиція валюти підживлювалась як сезонним чинником (період сплати податку на прибуток), так і продовженням надходжень іноземної валюти завдяки роботі зернового коридору та міжнародній допомозі.

Дефіцит державного бюджету залишався безпрецедентно значним та покривався переважно міжнародною допомогою.

Натомість обсяг емісійного фінансування бюджету Національного банку залишається обмеженим та з липня не перевищує анонсовані обсяги (до 30 млрд грн на місяць).

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