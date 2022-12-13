Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою

Казна та Політика
13
9 грудня Європейська Бізнес Асоціація провела зустріч з представниками Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Держприкордонслужби України, Мінцифри.
Обговорювались такі питання: розробки та запуску нової процедури бронювання військовозобов’язаних від мобілізації та організації закордонних відряджень для співробітників.
Як було зазначено у ході зустрічі, новий порядок бронювання проходить фінальні етапи погодження і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом. Серед основних:
  • можливість бронювання до 40% персоналу без необхідності підписання договору на мобзавдання;
  • можливість збільшення такого відсотку за окремим погодженням з Генштабом;
  • можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства навіть якщо вони мають дефіцитні ВОС;
У той же час, це вимагатиме від підприємств виконання не менше трьох з шести критеріїв:
  • бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);
  • бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);
  • бути стратегічним підприємством як визначено Постановою КМУ № 83 від 4 березня 2015 року;
  • бути галузево або територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВА;
  • не мати заборгованості по сплаті ЄСВ;
  • мати середню зарплату не нижчу ніж в області, де зареєстровано підприємство, відповідно до останнього наявного звіту Держстату.
Також, на превеликий жаль, в ході наради з’ясувалося, що від ідеї єВідрядження відмовилися. У той же час, представниками держорганів було ще раз підтверджено, що можливість виїзду за кордон для відряджень залишається у випадку наявності бронювання від мобілізації.
Асоціація вдячна представникам Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Мінцифри та Держприкордонслужби України за відкритий та прозорий діалог і готова долучитися до напрацювання відповідних нормативно-правових актів.
«Водночас, сподіваємось, що пропозиції озвучені бізнесом щодо продовження чинних бронювань ще на місяць, збільшення можливого % бронювань по деяким критично важливим для країни індустріям, тощо все ж будуть враховані владою», — зазначили в ЕБА.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.