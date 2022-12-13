Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою — Finance.ua

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою
9 грудня Європейська Бізнес Асоціація провела зустріч з представниками Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Держприкордонслужби України, Мінцифри.
Обговорювались такі питання: розробки та запуску нової процедури бронювання військовозобов’язаних від мобілізації та організації закордонних відряджень для співробітників.
Як було зазначено у ході зустрічі, новий порядок бронювання проходить фінальні етапи погодження і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом. Серед основних:
- можливість бронювання до 40% персоналу без необхідності підписання договору на мобзавдання;
- можливість збільшення такого відсотку за окремим погодженням з Генштабом;
- можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства навіть якщо вони мають дефіцитні ВОС;
У той же час, це вимагатиме від підприємств виконання не менше трьох з шести критеріїв:
- бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);
- бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);
- бути стратегічним підприємством як визначено Постановою КМУ № 83 від 4 березня 2015 року;
- бути галузево або територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВА;
- не мати заборгованості по сплаті ЄСВ;
- мати середню зарплату не нижчу ніж в області, де зареєстровано підприємство, відповідно до останнього наявного звіту Держстату.
Також, на превеликий жаль, в ході наради з’ясувалося, що від ідеї єВідрядження відмовилися. У той же час, представниками держорганів було ще раз підтверджено, що можливість виїзду за кордон для відряджень залишається у випадку наявності бронювання від мобілізації.
Асоціація вдячна представникам Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Мінцифри та Держприкордонслужби України за відкритий та прозорий діалог і готова долучитися до напрацювання відповідних нормативно-правових актів.
«Водночас, сподіваємось, що пропозиції озвучені бізнесом щодо продовження чинних бронювань ще на місяць, збільшення можливого % бронювань по деяким критично важливим для країни індустріям, тощо все ж будуть враховані владою», — зазначили в ЕБА.
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