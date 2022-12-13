Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою — Finance.ua

Кому дозволять бронювати працівників за новою процедурою Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

9 грудня Європейська Бізнес Асоціація провела зустріч з представниками Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Держприкордонслужби України, Мінцифри.

Обговорювались такі питання: розробки та запуску нової процедури бронювання військовозобов’язаних від мобілізації та організації закордонних відряджень для співробітників.

Як було зазначено у ході зустрічі, новий порядок бронювання проходить фінальні етапи погодження і протягом найближчих тижнів планується його затвердження Урядом. Серед основних:

можливість бронювання до 40% персоналу без необхідності підписання договору на мобзавдання;

можливість збільшення такого відсотку за окремим погодженням з Генштабом;

можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства навіть якщо вони мають дефіцитні ВОС;

У той же час, це вимагатиме від підприємств виконання не менше трьох з шести критеріїв:

бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);

бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);

бути стратегічним підприємством як визначено Постановою КМУ № 83 від 4 березня 2015 року;

бути галузево або територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВА;

не мати заборгованості по сплаті ЄСВ;

мати середню зарплату не нижчу ніж в області, де зареєстровано підприємство, відповідно до останнього наявного звіту Держстату.

Також, на превеликий жаль, в ході наради з’ясувалося, що від ідеї єВідрядження відмовилися. У той же час, представниками держорганів було ще раз підтверджено, що можливість виїзду за кордон для відряджень залишається у випадку наявності бронювання від мобілізації.

Асоціація вдячна представникам Міністерства економіки України, Генерального штабу ЗСУ, Мінцифри та Держприкордонслужби України за відкритий та прозорий діалог і готова долучитися до напрацювання відповідних нормативно-правових актів.

«Водночас, сподіваємось, що пропозиції озвучені бізнесом щодо продовження чинних бронювань ще на місяць, збільшення можливого % бронювань по деяким критично важливим для країни індустріям, тощо все ж будуть враховані владою», — зазначили в ЕБА.

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