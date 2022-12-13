"Сигнал єдності": всі 27 країн ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро — Finance.ua
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"Сигнал єдності": всі 27 країн ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро

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Країни Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Рішення підтримали одноголосно всі 27 членів.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови ОП Андрія Єрмака.
«Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності. Болотні чорти її не зруйнують», — написав Єрмак.
Зазначимо, що ця позика встановлена з пільговим періодом на 10 років. Країни-члени компенсуватимуть основну частину витрат на сплату відсотків коштом зовнішніх асигнованих доходів. Гарантії для цих запозичень будуть надані або з бюджету Європейського Союзу, або країнами-членами ЄС.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро після того, як 6 грудня Будапешт блокував цей процес.
Додамо, вже сьогодні стало відомо, що посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро для її підтримки в умовах війни протягом 2023 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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