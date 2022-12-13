Зеленський повідомив, скільки грошей потрібно для відновлення енергооб’єктів — Finance.ua

Зеленський повідомив, скільки грошей потрібно для відновлення енергооб’єктів Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише на поверхове швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше 1,5 млрд євро.

Про це він сказав у своєму виступі на Міжнародній конференції «Солідарність з українським народом», організованій спільно Францією та Україною.

«Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по нашій енергетиці. Але зараз більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджені або зруйновані обстрілами. Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції», — сказав Зеленський.

Він додав, що один із російських ударів спровокував відключення усіх атомних блоків українських АЕС.

«Лише на поверхове швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб’єктів потрібно щонайменше півтора мільярда євро. Щоразу після кожного російського удару ми стараємося відновити технічну можливість генерувати і постачати електрику, але все одно щодобово нашим енергетикам доводиться відключати мільйони, мільйони українців від постачання через критичний дефіцит електрики у загальній енергосистемі», — повідомив Президент.

За його словами, прямо зараз в Україні близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключені від електропостачання.

«На жаль, це типова для нас ситуація. І ми щодня очікуємо нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень. Саме тому генератори і джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз такою ж необхідністю, як бронетехніка і бронежилет», — підкреслив він.

За словами Зеленського, лише так можна захистити звичайних людей в умовах російської ставки на блекаут.

Глава держави повідомив, що фактично в Україні зараз будується паралельно основній децентралізована система генерації енергії. «Будується дуже швидко в усіх регіонах, багатьма суб’єктами, але все ж таки вона не може задовольнити усі потреби України», — підкреслив Президент.

Він поінформував, що тисячі українських підприємств, малих, середніх бізнесів, соціальних об’єктів продовжують працювати завдяки генераторам. Також на генераторах функціонують лікарні, завдяки генераторам вже збережені сотні тисяч робочих місць, є інтернет та зв’язок.

Окрім того, додав Зеленський, по всій країні відкрито вже понад 5 тисяч «пунктів незламності».

«Я вже вдячний країнам, які вже допомагають Україні з відповідним обладнанням, щоб підтримувати такий рівень енергостійкості нашої держави і суспільства», — підкреслив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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