Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни – Галущенко — Finance.ua

Енергоблок АЭС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни – Галущенко Сьогодні 10:15 — Енергетика

13 грудня 2022 року о 1:09, після поновлювального ремонту, до електромережі було підключено ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатому, який було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів. Наразі триває набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни», — заявив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що на даний час росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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