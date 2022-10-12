росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко — Finance.ua

росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко Вчора 13:24 — Казна та Політика

росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко

Протягом 10-11 жовтня російські війська уразили близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає CNN.

Міністр повідомив, що попри масовані російські обстріли українська енергосистема залишається стабільною. Але закликав партнерів забезпечити «системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти нам захистити нашу інфраструктуру».

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«Ми посилаємо це повідомлення нашим партнерам: ми повинні захистити небо, — сказав він. — росіяни не грають в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції».

Міністерство оборони росії 11 жовтня офіційно підтвердило, що атакує українські військові та енергетичні об’єкти. Через масовані атаки Україна призупинила експорт електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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