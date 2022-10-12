росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко

Казна та Політика
213
росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко
росія вразила 30% енергетичної інфраструктури України — Галущенко
Протягом 10-11 жовтня російські війська уразили близько 30% енергетичної інфраструктури України.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає CNN.
Міністр повідомив, що попри масовані російські обстріли українська енергосистема залишається стабільною. Але закликав партнерів забезпечити «системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти нам захистити нашу інфраструктуру».
Читайте також
«Ми посилаємо це повідомлення нашим партнерам: ми повинні захистити небо, — сказав він. — росіяни не грають в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції».
Міністерство оборони росії 11 жовтня офіційно підтвердило, що атакує українські військові та енергетичні об’єкти. Через масовані атаки Україна призупинила експорт електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.