ДТЕК Київські електромережі розробив графік почергового електропостачання задля стабілізації енергосистеми в разі екстрених випадків — Finance.ua
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ДТЕК Київські електромережі розробив графік почергового електропостачання задля стабілізації енергосистеми в разі екстрених випадків

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ДТЕК Київські електромережі розробив графік почергового електропостачання задля стабілізації енергосистеми в разі екстрених випадків
ДТЕК Київські електромережі розробив графік почергового електропостачання задля стабілізації енергосистеми в разі екстрених випадків
Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Києві та Київській області в енергосистемі виникає дефіцит потужності, котрий може привести до масштабних аварій.
Станом на 16.16 11 жовтня за розпорядженням державної енергокомпанії Укренерго тимчасово обмежувалось електропостачання Лівого Берега — Дніпровського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Відключення відбудеться з 16:30 до 20:00.
Для того аби попередити масштабні відключення та забезпечити світлом мешканців Києва компанія розробила спеціальні графіки почергового електропостачання.
Вони застосовуються за розпорядженням державної компанії Укренерго і тільки в разі екстрених випадків дисбалансу енергосистеми.
«В поточній складній ситуації для вашого комфорту ми розділили всі адреси міста на 3 черги і будемо обмежувати постачання світла почергово. Відключення не будуть перевищувати 4 години. Якщо у енергосистеми існувати подальша потреба у стабілізації енергетики будуть відключати наступну чергу», — повідомили в компанії.
Черги:
  • 1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00;
  • 2 черга — з 12:00 до 16:00;
  • 3 черга — з 16:00 до 20:00.
Перші базові графіки опубліковані на сайті та в соцмережах ДТЕК Київські електромережі, аби клієнти компанії могли заздалегідь спланувати використання електроприладів.
«Якщо ваша вулиця повторюється в кількох чергах — не хвилюйтесь це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на вашій вулиці. При цьому тривалість відключення будинку не буде перевищувати 4 години», — додали у компанії.
Найближчим часом опубліковані графіки будуть деталізовані конкретними номерами будинків. Слідкуйте за оновленнями на сайті на соцмережах компанії.
«Звертаємося до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо) під час ранкового та вечірнього піків споживання з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00», — наголосили у ДТЕК Київські електромережі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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