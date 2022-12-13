Україна отримала €100 млн від Франції — Finance.ua

Україна отримала €100 млн від Франції Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Кошти спрямовані до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів.

28 листопада відбулось підписання Угоди про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку між міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером.

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