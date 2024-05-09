День финансов: штрафы для уклонистов, выдача паспортов украинцам за рубежом, девальвация гривны — Finance.ua

День финансов: штрафы для уклонистов, выдача паспортов украинцам за рубежом, девальвация гривны Сегодня 17:50

В четверг, 9 мая, народные депутаты и президент Украины приняли ряд важных решений.

Штрафы для уклонистов. В Раде В Раде проголосовали законопроект № 10 379, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета. Так, за нарушение правил воинского учета: штраф от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 гривен.

Выдача паспортов украинцам за рубежом. Верховная Рада Верховная Рада приняла в целом проект закона о предоставлении отдельных административных услуг украинцам, в том числе за рубежом. Этот документ, в частности, позволит государственному предприятию «Документ» продолжить выдавать документы за рубежом.

Экономическое бронирование. Давид Арахамия Давид Арахамия рассказал , что в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. По его словам, комитет по вопросам нацбезопасности изучал опыт стран мира по этому вопросу, но «какое решение ни выбери — есть много людей, которые за такую инициативу, есть много людей, которые против».

Расширение программы доступных кредитов. Верховная Рада Верховная Рада приняла закон, который открывает возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов «5−7-9». Для производителей оружия процент льготного кредита составит 7% на инвестиции и 9% на оборотные средства. Максимальная сумма кредита: 500 млн гривен.

«Земельный банк». Депутаты Депутаты приняли изменения в бюджетный кодекс, которые должны урегулировать распределение 12% нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.

Штрафы за скрытые оффшоры. ВР ВР отменила штрафы за непредоставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения. Ранее за неподачу отчета физлицу-контролеру грозил штраф в размере более 300 тысяч гривен, а за нарушение сроков его подачи — до 151 тысячи гривен.

Борьба с «черным зерном». Рада Рада приняла во втором чтении два законопроекта, направленных на борьбу с «черным зерном» и невозвратом валютной выручки.

Гражданство для добровольцев. Депутаты Депутаты приняли в первом чтении законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите Украины.

Также Рада уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению и Сольского с должности министра агрополитики.

Увольнение Залужного. Президент Украины Владимир Зеленский издал указы об Президент Украины Владимир Зеленский издал указы об увольнении экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначении его послом Украины в Великобритании.

Размеры пенсий по категориям. С 1 марта в Украине С 1 марта в Украине повысили пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Индексация пенсий проводилась путем пересчета на коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,0796.

К сожалению, в Украине выход на пенсию далеко не всегда ассоциируется со счастливой и беззаботной жизнью. Поэтому украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время. В новой статье расскажем, насколько реально накопить на достойную пенсию и какие есть способы, чтобы это сделать:

Девальвация гривны. В 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%. Как В 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%. Как пояснил нардеп Даниил Гетманцев, это отвечает плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины.

Отметим, что депозиты остаются излюбленным инструментом для сбережений. Поэтому Finance.ua каждый месяц готовит текст, в котором собирает всю актуальную информацию о самых выгодных предложениях банков:

Цены на квартиры и дома. Согласно 2 в новостройке в апреле не выросла только в Сумской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Исследование предложения домов в 2024 году к 2021 году показывает значительный рост количества объявлений на Западе Украины и падение — на Юге Украины. Согласно данным исследования Dim. ria, в Украине продолжают расти цены на покупку квартиры. Так, средняя стоимость 1 мв новостройке в апреле не выросла только в Сумской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях. Исследование предложения домов в 2024 году к 2021 году показывает значительный рост количества объявлений на Западе Украины и падение — на Юге Украины.

Государственный долг. Государственный и гарантированный государством долг на 1 апреля 2024-го Государственный и гарантированный государством долг на 1 апреля 2024-го составляет 5,9 трлн грн. Если пересчитать объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.