День финансов: рейтинг стран мира по госдолгу, льготы для УБД, горючее под землей Сегодня 17:31

В пятницу, 28 августа, стало известно, сколько Украина ежегодно платит за то, что до сих пор не в SEPA, и сколько стоит обучение за рубежом в 2026 году.

👩‍🎓Накануне 1 сентября мы выяснили, сколько стоит обучение за рубежом в 2026 году. Finance.ua расскажет, сколько будет стоить получение образования за рубежом для студентов из Украины и к чему следует быть готовым поступающим — 👩‍🏫

В то же время, стало известно, где украинские студенты видят свое будущее.

Где найти удаленную работу

Вакансии с возможностью работы из дома остаются привлекательным вариантом для тех, кто ценит гибкость и хочет экономить время на дороге.

При этом стало известно, какую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры.

Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году

Государственный долг США впервые превысил $40 трлн, закрепив за Соединенными Штатами первое место среди крупнейших государственных должников мира в абсолютном выражении. Другие страны — смотрите по ссылке.

Какие льготы имеют участники боевых действий и их семьи

Члены семей военнослужащих, которые находятся на их содержании, имеют право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в случаях и порядке, которые определены законодательством.

Выплаты на детей украинцев в Польше

Правительство Польши, по меньшей мере, до 2028 года не планирует повышать сумму социального пособия на детей по программе «800 Плюс», которую получают и беженцы из Украины.

Что такое кешбэк, кредитный лимит и овердрафт

Разобраться в финансовых понятиях никогда не поздно. Со ссылкой на Финкульт. Академия объясняем три распространенных банковских термина простыми словами и на обычных жизненных примерах.

Украина начнет прятать горючее под землю

В Украине запускается экспериментальный проект по хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) под землей. Подробно пишем здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.