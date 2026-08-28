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День финансов: рейтинг стран мира по госдолгу, льготы для УБД, горючее под землей

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В пятницу, 28 августа, стало известно, сколько Украина ежегодно платит за то, что до сих пор не в SEPA, и сколько стоит обучение за рубежом в 2026 году.
👩‍🎓Накануне 1 сентября мы выяснили, сколько стоит обучение за рубежом в 2026 году. Finance.ua расскажет, сколько будет стоить получение образования за рубежом для студентов из Украины и к чему следует быть готовым поступающим — 👩‍🏫
В то же время, стало известно, где украинские студенты видят свое будущее.
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При этом стало известно, какую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры.
Рейтинг стран мира по госдолгу в 2026 году
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День финансов: рейтинг стран мира по госдолгу, льготы для УБД, горючее под землей
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По материалам:
Finance.ua
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