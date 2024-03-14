День финансов: решение по учетной ставке, новая стоимость полиса «Зеленая карта», цены на первичке и вторичке — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, новая стоимость полиса «Зеленая карта», цены на первичке и вторичке Сегодня 17:50

Четверг, 14 марта. Национальный банк и институции ЕС приняли несколько важных решений.

НБУ снизил учетную ставку. Правление Национального банка Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15 до 14,5% с 15 марта 2024 года. Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз макрофинансовой устойчивости, утверждают в Нацбанке.

ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции. Также Национальный банк снизил . Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

10 млрд долларов помощи. Пышный добавил , что в марте-апреле Украина может получить более

Напомним, 21 февраля на сайте НБУ появилось сообщение об обсуждении изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Finance.ua решил узнать, что готовит НБУ и кого это коснется:

Проверки налоговиков. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что ГНС начнет проверять предпринимателей, установивших РРО. По его словам, Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что ГНС начнет проверять предпринимателей, установивших РРО. По его словам, есть несколько групп риска

ЕС упрощает визовые правила. Институции ЕС Институции ЕС намерены упростить административные правила для получения рабочих виз и виз для проживания гражданам третьих стран, которые желают работать и жить в ЕС. Европарламент подтвердил временное соглашение, которое имеет целью привлечь работников-мигрантов для восполнения дефицита рабочей силы в ЕС.

📢 А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, вернутся ли беженцы в Украину:

Стоимость страхового полиса «Зеленая карта». С 15 марта 2024 года МТСБУ С 15 марта 2024 года МТСБУ повышает размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования «Зеленая карта».

«Дія» открывает код. Минцифры Минцифры открыло код приложения «Дія», которое теперь могут использовать другие страны для создания собственных государственных сервисов. Открытый код — мировая практика, используемая правительствами и технологическими компаниями во всем мире, среди них: Linux, Mozilla Firefox, Android. Также с таким подходом создается Европейский кошелек цифровой идентификации EUDI.

Цены на первичке и вторичке. По По данным ЛУН, цены на вторичке в Украине выросли за последние полгода в среднем на 8%. Цены на первичке остаются почти неизменными. Например, медиана однокомнатной квартиры на вторичном рынке в феврале во Львове составляет 60 000 $, что на 7% больше, чем полгода тому назад.

Кстати, часть средств, уплаченную при покупке квартиры, можно вернуть. В материале по ссылке рассказываем нюансы.

5 млрд евро на закупку оружия от ЕС. Послы Евросоюза Послы Евросоюза одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро. Речь идет о предложении об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро для дополнительной военной поддержки Украины.

торгового режима с Украиной и Молдовой до 5 июня 2025 года. Европейский парламент также одобрил предложение Европейской комиссии продлить либерализациюи Молдовой до 5 июня 2025 года.

Зарплаты айтишников. Аналитика DOU Аналитика DOU показывает , что медианные зарплаты тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании. Однако специалисты с опытом более 10 лет могут рассчитывать на более высокую компенсацию при смене работы.

экономят от 41% до 77% украинцев. Они значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования. В то же время, согласно исследованию «Делойт», сейчасот 41% до 77% украинцев. Они значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

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