День финансов: решение по учетной ставке, НДС на международные посылки, оформление РНУКНП за рубежом Сегодня 17:45

Четверг, 30 июля. Кабмин повторно направил законопроект о налогообложении посылок, НБУ приступил к модернизации процентной политики, а ЕС выделил очередной транш Украине.

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

Решение НБУ по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%, учитывая устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции до конца года. Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до 5%.

Кроме того, регулятор улучшил прогноз роста ВВП с 1,3 до 1,8% в 2026 году.

Также Национальный банк приступил к модернизации операционного дизайна процентной политики. Ее цель — активизировать денежный рынок, развить надежные рыночные ориентиры стоимости средств и повысить эффективность монетарной трансмиссии для обеспечения ценовой стабильности.

НДС на международные посылки

Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, меняющий правила налогообложения импортных товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы. В настоящее время импортные товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Правительство предлагает отменить эту льготу.

В Гостаможслужбе добавили , что во время подготовки документа учли результаты консультаций с народными депутатами, представителями бизнеса, операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками. Новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2027 года.

Транш от ЕС

Украина получила очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Поступление второго транша позволяет продолжить финансирование критически важных потребностей сил обороны и наращивания собственного оборонного производства.

Оформление РНУКНП за границей

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) по упрощенной процедуре.

Ранее в этом году заработал пилотный проект, позволявший оформить РНУКНП детям до 18 лет по заявлению одного из родителей. Заявление можно было подать через электронный кабинет системы е-Консул или через посольство или консульское учреждение Украины. С 30 июля услуга стала доступной для всех граждан Украины, которые находятся за границей и имеют действительный документ, удостоверяющий личность.

Стоимость коммунальных услуг в Украине

Для большинства украинских семей коммунальные платежи являются одной из наиболее ощутимых статей расходов. Вместе с этим ситуация с тарифами в стране довольно неоднородна. Часть установленных для населения цен одинакова во всех регионах, но стоимость отдельных услуг существенно отличается.

В новом материале Finance.ua сравнивает основные коммунальные расходы в крупнейших городах Украины. Также рассказываем, какие факторы больше всего влияют на размер ежемесячных платежей:

Открытие и закрытие компаний

Аналитики YC. Market сообщили , что в течение ІІ квартала 2026 года в Украине было зарегистрировано 8 080 новых компаний. Наибольшая активность регистраций традиционно сосредотачивалась в столице: в Киеве зарегистрировали 2754 компании, что составляет 34% от общего количества. Второе место заняла Львовская область, где зарегистрировали 705 компаний. В то же время во ІІ квартале 2026 года приостановлена ​​741 компания.

Украинцы в Польше

Число граждан Украины, которые планируют остаться в Польше на длительный период, растет. Кроме того, уровень занятости украинцев повышается, хотя многие продолжают работать на должностях, не соответствующих их квалификации. Так, почти 75% украинцев рассматривают возможность долгосрочного пребывания в Польше. 23% опрошенных не определились с тем, планируют ли долгое время оставаться в Польше.

Кстати, согласно прогнозу ЕЦБ , темпы роста заработных плат в странах еврозоны ускорятся к началу 2027 года, однако останутся значительно ниже пиковых показателей предыдущих лет.

Отметим, что в Украине за последние полтора-два месяца выросло количество работодателей , которые предлагают конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны. В большинстве регионов средняя заработная плата в последнее время выросла на 1−1,5 тыс. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.