День финансов: решение относительно учетной ставки, приватизация госбанков, повестки через Укрпочту — Finance.ua

День финансов: решение относительно учетной ставки, приватизация госбанков, повестки через Укрпочту Сегодня 17:45

Четверг, 19 сентября. Почтовым операторам разрешат предоставлять банковские услуги, а Минсоцполитики предлагает лишать льгот в случае задолженности.

Учетная ставка НБУ. Сегодня Правление Национального банка Сегодня Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

Также Нацбанк снизил ставку по депозитным сертификатам и рефинансированию.

Кроме того, Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона 4,75−5,0% впервые с 2020 года.

Приватизация госбанков. Верховная Рада Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 11 474 об особенностях приватизации госбанков. Теперь можно будет продавать часть акций госбанков. Принятие этого закона является требованием Всемирного банка. Депутаты сегодня приняли еще ряд решений:

во втором чтении и в целом одобрен законопроект № 10 143 о внесении изменений в Кодекс Украины о введении процедур превентивной реструктуризации.

во втором чтении одобрен законопроект № 11 057 об обязательной публикации смет с конкретными ценами необходимых для строительства материалов на Prozorro.

ЕС выделил Украине 160 млн евро. Евросоюз Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме. Из них 100 млн выделяется с доходов от замороженных в Европе российских активов.

О новом пакете помощи для Украины объявило также правительство Германии.

В течение 2024−2028 годов Швейцария через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству выделит 58,7 млн швейцарских франков (68,1 млн долларов) на цифровизацию и развитие регионов в Украине.

Утрата льгот из-за долгов. Минсоцполитики Минсоцполитики разработало проект закона по льготам на жилищно-коммунальные услуги. Предлагается лишать льготы в случае задолженности. Авторы проекта отмечают, что одним из условий назначения жилищной субсидии должно быть отсутствие задолженности.

Повестки через Укрпочту. Укрпочта Укрпочта начала рассылать повестки. В общей сложности почтовый оператор получил около 6 тысяч повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. На явку в ТЦК дано 14 дней.

Факторы, влияющие на курс валют. По По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экспортно-импортный баланс, приток валюты и действия Национального банка напрямую влияют на формирование курсовой политики. Однако из-за ввода контролируемого плавающего курса трудно спрогнозировать цену валюты в будущем.

Приоритеты госбюджета-2025. Народный депутат Алексей Леонов Народный депутат Алексей Леонов заявил , что самый первый приоритет госбюджета Украины на следующий год — это финансирование сектора безопасности и обороны. Расходы на оборону должны вырасти, по меньшей мере, до 2,22 триллиона гривен. На социальную защиту и социальное обеспечение предлагается выделить более 419 млрд гривен. Прогнозный курс доллара — 45 гривен за доллар.

Со своей стороны, Национальный банк считает курс доллара к гривне, который правительство закладывает в государственный бюджет, исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решение НБУ.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет о курсе валют и росте цен до конца 2024 года и чего ждать в 2025:

Развитие денежной инклюзии. НБУ и народные депутаты НБУ и народные депутаты разработали проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине, который позволит почтовым операторам получать ограниченную лицензию на предоставление банковских услуг.

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